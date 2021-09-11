Con gái Phi Nhung cầu nguyện, trông ngóng từng ngày, hy vọng mẹ sớm vượt qua để ra viện về với gia đình

Hiện những thông tin liên quan đến tình hình sức khoẻ của nữ ca sĩ đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận.

Sáng (10/9) theo giờ Việt Nam, một người bạn của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ vừa đăng tải hình ảnh của con gái nữ ca sĩ đi chùa để cầu bình an cho mẹ, người này chia sẻ: "Hai cậu cháu anh vẫn mỗi ngày ngóng mong. Cầu nguyện cho em mau khỏe lại để về với gia đình". Những ngày qua, thông tin về tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung được cộng đồng mạng quan tâm. Theo đó, một số thông tin cho rằng sức khỏe của nữ ca sĩ đang chuyển biến xấu, phải can thiệp ECMO. Điều đó khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô.

Con gái Phi Nhung đi cầu nguyện với mong muốn mẹ sớm bình phục, trở về với gia đình. Trước đó, con gái Phi Nhung cũng đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc mẹ nhiễm Covid-19. Trong bài viết của mình, cô gửi lời cảm ơn đến mọi người đã động viên, quan tâm đến cô và gia đình trong thời điểm này. Wendy chia sẻ thêm: “Con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm, gia đình và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con".

Con gái Phi Nhung đang rất lo lắng và cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ. Bài đăng của người bạn Phi Nhung nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của nữ ca sĩ. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã gửi những lời hỏi thăm sức khoẻ, bày tỏ mong muốn Phi Nhung sớm hồi phục sức khoẻ, để trở về với cuộc sống bình thường. Về phía gia đình Phi Nhung mong khán giả sẽ tiếp tục cầu nguyện để nữ ca sĩ mau chóng vượt qua bệnh tật. Trước đó, vào hôm 9/9, thông tin ca sĩ Phi Nhung chuyển biến nặng, phổi nữ ca sĩ bị tổn thương nghiêm trọng khiến khán giả lo lắng. Tuy nhiên, quản lý của Phi Nhung cho biết, tình hình sức khỏe của Phi Nhung hiện tại chưa có thông tin chính thức. Nhiều nghệ sĩ khác như Cẩm Vân, Hồng Vân, Cao Thái Sơn, Quang Minh, Đỗ Mạnh Cường, Xuân Lan… cũng đăng tải dòng chia sẻ động viên và mong mọi người cầu nguyện sức khỏe cho Phi Nhung.

Phương Thanh ngừng phát gạo từ thiện vì không còn đủ khả năng Nữ ca sĩ cho biết thời gian tới sẽ chỉ tập trung làm tình nguyện viên, kết thúc hành trình phát gạo vì có bao nhiêu làm bấy nhiêu, mất công 'cố quá thành quá cố'.

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