Xôn xao thông tin kêu gọi quyên góp tiền cho ca sĩ Phi Nhung điều trị Covid-19, đại diện nữ ca sĩ nói gì?

Sao Việt 11/09/2021 10:20

Người đại diện của Phi Nhung cho rằng đã có kẻ lợi dụng tài khoản Facebook của một ca sĩ bị hack (Nguyễn Ngọc Châu) để đăng thông tin kêu gọi quyên góp tiền cho ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, ngày 9/9, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện thông tin của một người tự xưng là ca sỹ Nguyễn Ngọc Châu đứng ra kêu gọi quyên góp tiền để hỗ trợ cho ca sĩ Phi Nhung điều trị bệnh COVID.

Theo nội dung của tài khoản Facebook đăng tải, người tự xưng là ca sỹ Nguyễn Ngọc Châu đã kêu gọi những người yêu mến Phi Nhung rằng: "Ai có tiền ủng hộ tiền, ai không có tiền thì ủng hộ bằng những lượt chia sẻ đi khắp nơi để mọi người biết nhiều hơn".

Bên cạnh đó, người này còn ghi kèm theo số tài khoản để mọi người gửi tiền ủng hộ vào. Đáng chú ý, trang facebook này còn đăng kèm hình ảnh đã chuyển cho số tài khoản kia 100 triệu đồng cùng những dòng trao đổi qua lại đã nhận được tiền.

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Bài viết kêu gọi mọi người ủng hộ tiền cho ca sĩ Phi Nhung điều trị Covid-19 - Ảnh: Tiền Phong

Trước thông tin này, trao đổi với báo Tiền Phong, người đại diện của ca sỹ Phi Nhung khẳng định thông tin kêu gọi quyên góp cho ca sỹ Phi Nhung là giả mạo và kẻ giả danh kia đang tìm cách để lừa đảo lấy tiền các fan của nữ ca sĩ.

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Giả mạo hình ảnh về thông tin đã chuyển khoản cho Phi Nhung - Ảnh: Thanh Niên

Đồng thời, người đại diện của ca sỹ Phi Nhung cho biết, hiện tại gia đình không hề đứng ra tổ chức vận động ủng hộ nên các hoạt động tự quyên góp tự nhận là ủng hộ cho ca sỹ Phi Nhung đều là giả mạo: “Ca sỹ Phi Nhung hiện vẫn đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy và đã có chuyển biến tích cực. Và gia đình cũng đang tập trung chăm lo cho Phi Nhung chứ không hề đứng ra vận động hay nhờ ai quyên góp. Nếu fan hâm mộ và mọi người vẫn thương Phi Nhung thì xin góp thêm lời chúc và cầu bình an cho cô ấy cũng như cần cảnh giác trước những thông tin giả mạo trên”.

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Người đại diện của ca sỹ Phi Nhung khẳng định thông tin kêu gọi quyên góp cho ca sỹ Phi Nhung là giả mạo - Ảnh: Internet

Suốt gần 15 ngày điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung luôn rất được khán giả quan tâm. Chính vì vậy, đã có không ít những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng được tung ra nhằm mục đích câu view, câu like.

Trao đổi với Thanh Niên, người thân Phi Nhung bày tỏ: "Hiện Phi Nhung vẫn đang điều trị và có chuyển biến tích cực. Nếu khán giả và mọi người thương Phi Nhung thì xin góp thêm lời chúc và cầu bình an cho cô ấy".

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