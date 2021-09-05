Tình hình sức khỏe hiện tại của Phi Nhung vẫn là điều nhiều khán giả quan tâm, theo dõi và luôn cầu nguyện cho cô sớm vượt qua được "nghịch cảnh".

Những ngày qua, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung mắc COVID-19 khiên rất nhiều khán giả trong nước và hải ngoại vô cùng lo lắng và đặc biệt quan tâm, chú ý đến tình hình sức khỏe của cô. Tính đến nay, Phi Nhung đã trải qua 10 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh tình trở nặng.

Từ đó, nhiều thông tin thất thiệt về tình hình sức khỏe của Phi Nhung cũng liên tục bị đồn thổi như: nữ ca sĩ đã qua đời, Phi Nhung đang rất nặng và cần đến sự can thiệp ECMO,... nhằm để câu like, câu view những người hâm mộ. Tuy nhiên, qua xác minh, tất cả đều là thông tin sai lệch, không chính xác.

Nhiều thông tin không chính xác về bệnh tình của Phi Nhung được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lại tiếp tục có thông tin gia đình Phi Nhung sắp xếp đưa nữ ca sĩ di chuyển gấp bằng chuyên cơ về Mỹ để điều trị COVID-19. Trước thông tin này, một người quen của ca sĩ Phi Nhung lập tức đính chính và chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều tín hiệu khả quan. Những tin đồn kiểu như Phi Nhung đang nặng lắm phải đi chuyên cơ gấp về Mỹ là tin vịt nha cả nhà".

Nhà báo Song Minh thông tin về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Phi Nhung trước nhiều luồng thông tin sai lệch - Ảnh: Chụp màn hình

Như vậy, chắc chắn rằng thông tin Phi Nhung phải chuẩn bị đi chuyên cơ về Mỹ trị bệnh là không chính xác. Thời gian qua, nhiều sao Việt như Xuân Lan, Việt Hương, Mạnh Quỳnh, Phương Thanh,... và các con nuôi của nữ ca sĩ cũng liên tục đăng bài viết kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung sớm vượt qua được "nghịch cảnh".

Được biết, hiện Phi Nhung đang điều trị tích cực tại khu D Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nữ ca sĩ vẫn đang sử dụng máy trợ thở và được lọc máu từ khi nhập viện nhưng cô vẫn chưa cần đến sự can thiệp ECMO (máy tim phổi nhân tạo).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-thong-tin-benh-tinh-phi-nhung-tro-nang-nen-di-chuyen-co-gap-ve-my-dieu-tri-covid-19-422609.html