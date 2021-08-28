Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ đoạn tin nhắn xúc động của Phi Nhung: 'Bà con gặp nạn, em bỏ về Mỹ thì sống vô tình quá'

Sao Việt 28/08/2021 08:18

"Nhung ơi, em phải khoẻ lại nhe Nhung. Chị em mình còn những dự tính thiện nguyện chưa làm xong", vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ.

Mới đây, khi thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung trở thành bệnh nhân F0 Covid-19, rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè và người hâm mộ bàng hoàng xót xa. Mọi người đều cầu nguyện cho nữ ca sĩ tai qua nạn khỏi. Tại Mỹ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ của Bằng Kiều tiết lộ đã rất sốc khi biết tin Phi Nhung dương tính với Covid và tình hình sức khoẻ đang rất xấu phải dùng tới máy thở:

"Mở Facebook ra xem thì thấy status của chị Thuỷ trung tâm Thuý Nga đang nhờ mọi người cầu nguyện cho Phi Nhung. Bàng hoàng trước cái tin đó mình đã nhắn tin cho Wendy, con của Phi Nhung để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cháu nhắn lại là mẹ bị nhiễm Covid và đang nằm trong ICU, không thở được, phải dùng đến máy trợ thở và bác sĩ phải lọc máu (dialysis). Đọc tin nhắn đến đó là tay chân mình bủn rủn không làm gì được nữa".

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Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Internet

Đồng thời, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng cho biết Phi Nhung đã không muốn chia sẻ thông tin bị nhiễm Covid-19 vì sợ mọi người lo lắng: 

"Trên đường về mình gọi cho Wendy hỏi, tại sao con giấu gia đình, không cho bà ngoại hay mấy dì biết?  Wendy nói, mẹ không muốn cho ai biết vì sợ mọi người lo nhưng không ngờ là bệnh tình lại trở nên nặng vậy".

Vợ cũ Bằng Kiều nói rằng cũng từng khuyên Phi Nhung về lại Mỹ khi đợt dịch bùng phát mạnh tại Việt Nam, nhưng nữ ca sĩ thẳng thắn từ chối vì muốn ở lại để giúp đỡ bà con khó khăn. Trizzy kể lại: "Mình đã kêu Phi Nhung bay về Mỹ nhưng em nói, mọi người đang gặp khó khăn, em không nỡ bỏ đi và em đã ở lại để giúp bà con. Cho dù rất lo cho sức khoẻ của Phi Nhung nhưng khi nghe em nói vậy mình đã gửi tiền về cho Phi Nhung để giúp thêm cho các bà con đang gặp khó khăn bên đấy".

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Phi Nhung lùi lịch về Mỹ vì muốn ở lại hỗ trợ bà con - Ảnh: Chụp màn hình

Theo kế hoạch trước đây Phi Nhung tiết lộ, vào khoảng cuối 8, nữ ca sĩ sẽ bay về Mỹ để giải quyết công việc riêng. Tuy nhiên, trước lịch bay 3 ngày thì cô phát hiện bản thân đã dương tính với Covid-19. Vợ cũ Bằng Kiều cho biết:

"Trước 3 ngày Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ thì thử Covid bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần dần trở nên nặng và không thở được, phải dùng đến máy trợ thở. Cách đây mấy tuần mình còn dặn Phi Nhung là hãy cẩn thận khi đi ra ngoài làm công việc cứu trợ.

Phi Nhung còn nói: Chị đừng lo, em cẩn thận lắm, 2000 USD của chị em đi cứu trợ xong em sẽ không đi nữa vì em sắp về Mỹ rồi. Hai chị em còn bàn chuyện khi PN về lại Mỹ 2 đứa sẽ làm show gây quỹ để lấy tiền mua máy thở ủng hộ cho bệnh viện Nhiệt Đới".

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Phi Nhung tự tay đi cứu trợ bà con khó khăn trong đợt dịch - Ảnh: Internet

Cuối cùng, Trizzie Phương Trinh mmong mọi người hãy cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua được "nghịch cảnh" lần này. Đồng thời, Trizzie Phương Trinh cũng chia sẻ đoạn chat mà Phi Nhung gửi cho cô về quyết định không về Mỹ ở thời điểm dịch bùng phát vào tháng 7.

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Từ khóa:   Phi Nhung không về Mỹ Phi Nhung nhiễm COVID-19 Bình luận của Phi Nhung

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