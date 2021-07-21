Tiết lộ lý do khiến khán giả không cho Phi Nhung về trong đêm diễn, bầu sô phải chắp tay lạy lục nhưng 'chào thua'

Phi Nhung đã kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương.

Mới đây, trong chương trình “Chân dung cuộc tình” đã lên sóng với nhân vật chủ đề là nhạc sĩ Hà Phương, một trong những tác giả nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam. Tham gia với vai trò khách mời góp mặt trong chương trình, Phi Nhung đã có những chia sẻ thú vị về kỷ niệm với nhạc sĩ Hà Phương. Được biết, tên tuổi Phi Nhung gây được tiếng vang khi thể hiện loạt ca khúc do nhạc sĩ Hà Phương sáng tác như Bông điên điển, Bông lục bình, Em về miệt thứ,… Nữ ca sĩ tâm sự xúc động trong chương trình: "Ngay từ lúc còn ở hải ngoại, tôi đã thu âm nhiều bài hát của nhạc sĩ Hà Phương như: Mưa đêm tỉnh nhỏ, Mưa qua phố vắng, Mùa mưa đi qua, Chiều mưa qua sông, Bông điên điển, Em về miệt thứ,... Trong đó, ca khúc Bông điên điển đã làm nên tên tuổi cho tôi từ những ngày đầu sự nghiệp. Sở dĩ ngày đó tôi chọn thu âm bài này vì đã nghe chị Hương Lan hát từ trước nên rất thích, ai ngờ lại thành hit".

Phi Nhung cho biết ca khúc Bông điên điển đã làm nên tên tuổi cô từ những ngày đầu sự nghiệp - Ảnh: Internet Trong chương trình, Phi Nhung còn trình diễn lại ca khúc đánh dấu tên tuổi của mình là "Bông điên điển". Nữ ca sĩ còn dí dỏm kể rằng mặc dù hát bài bông điên điển nhưng thật ra cô cũng không biết loại bông này vì sinh ra ở miền biển vì vậy có một lần cô đánh liều lấy luôn bông bụp minh hoạ thành bông điên điển trong băng nhạc mình phát hành. Đến năm 2000, khi có chuyến đi diễn từ thiện ở miền Tây, nữ ca sĩ nhớ hoài một kỷ niệm là được bà con cho tôi một nồi lẩu cá bông điên điển. Phi Nhung hào hứng kể lại: "Năm 2000 về Việt Nam, tôi xuống miền Tây làm từ thiện và được khán giả nhận ra. Tối đó, khán giả mang luôn cho tôi một nồi lẩu cá bông điên điển vì biết tôi hát bài Bông điên điển. Kỷ niệm đó, tôi nhớ suốt đời."

Phi Nhung kể lại kỷ niệm đáng nhớ trong một chuyến đi diễn ở miền Tây được bà con tặng nồi lẩu cá bông điên điển - Ảnh: Internet Tâm sự thêm một kỷ niệm về các ca khúc của nhạc sĩ Hà Phương mà Phi Nhung không thể quên được, đó là một lần sát trên cồn cao để phục vụ bà con. Khi đó, nữ ca sĩ đã gặp một tình huống "dở khóc dở cười" đến nỗi bầu show phải ra chắp tay lạy khán giả. Phi Nhung cũng từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đi diễn khiến bầu show phải chạy ra chắp tay lạy khán giả - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ bồi hồi kể lại: "Bầu show nói tôi hát 3 bài nhưng khi vào sân khấu khán giả không đồng ý, bắt buộc tôi phải hát đúng 6 bài của chú Hà Phương là Mưa đêm tỉnh nhỏ, Mưa qua phố vắng, Mùa mưa đi qua, Chiều mưa qua sông, Bông điên điển, Em về miệt thứ. Bầu sô phải chạy ra chắp tay lạy nhưng khán giả không chịu, nên tôi hát 6 bài đó phục vụ bà con”.

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