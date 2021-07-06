Netizen đòi tiền thay Hồ Văn Cường, Phi Nhung 'hùng hồn' đáp trả: 'Em qua nhà chị, chị đưa cho em'

Thời gian qua, lùm xùm chuyện tiền cát-xê không minh bạch giữa Phi Nhung với con nuôi Hồ Văn Cường gây ra không ít tranh cãi trong dư luận. Trước lần sóng chỉ trích gay gắt từ dân mạng, Phi Nhung ở ẩn nhiều ngày để sự việc tạm lắng xuống.

Phi Nhung từng nhận nhiều chỉ trích khi không minh bạch cát-xê của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mới đây, trang trên cá nhân, ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải một bài viết để quảng bá về một chương trình mới mà cô sắp tham gia. Theo đó, nữ ca sĩ còn bày tỏ dòng tâm sự "xúc động" về tình mẫu tử, cô viết: "Là một trong những “người mẹ đông con”, Nhung thấu hiểu rất rõ những vất vả, hi sinh của các bậc bố mẹ dành cho con cái mình. Từ bữa cơm, giấc ngủ, từ chiếc áo đến cắp sách, tất cả cũng từ bàn tay mẹ mà nên. Dù có những lúc khó khăn, những sóng gió rẽ ngang qua cuộc đời, nhưng, chỉ cần vì những đứa con, những nụ cười và ánh mắt thơ ngây kia, các bà mẹ lại có sức chiến đấu".