Netizen đòi tiền thay Hồ Văn Cường, Phi Nhung 'hùng hồn' đáp trả: 'Em qua nhà chị, chị đưa cho em'

Sao Việt 06/07/2021 17:44

Sau thời gian ở ẩn tránh thị phi, nữ ca sĩ Phi Nhung xuất hiện trở lại trên mạng xã hội và sẵn sàng đáp trả các bình luận của anti-fan khi đòi tiền thay cho con nuôi Hồ Văn Cường.

Thời gian qua, lùm xùm chuyện tiền cát-xê không minh bạch giữa Phi Nhung với con nuôi Hồ Văn Cường gây ra không ít tranh cãi trong dư luận. Trước lần sóng chỉ trích gay gắt từ dân mạng, Phi Nhung ở ẩn nhiều ngày để sự việc tạm lắng xuống.

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Phi Nhung từng nhận nhiều chỉ trích khi không minh bạch cát-xê của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet 

Mới đây, trang trên cá nhân, ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải một bài viết để quảng bá về một chương trình mới mà cô sắp tham gia. Theo đó, nữ ca sĩ còn bày tỏ dòng tâm sự "xúc động" về tình mẫu tử, cô viết: "Là một trong những “người mẹ đông con”, Nhung thấu hiểu rất rõ những vất vả, hi sinh của các bậc bố mẹ dành cho con cái mình. Từ bữa cơm, giấc ngủ, từ chiếc áo đến cắp sách, tất cả cũng từ bàn tay mẹ mà nên. Dù có những lúc khó khăn, những sóng gió rẽ ngang qua cuộc đời, nhưng, chỉ cần vì những đứa con, những nụ cười và ánh mắt thơ ngây kia, các bà mẹ lại có sức chiến đấu".

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Sau thời gian 'ở ẩn' tránh thị phi, Phi Nhung xuất hiện trở lại quảng bá một chương trình mới mà cô tham gia - Ảnh: FBNV 

Bài viết nhanh chóng được dân mạng chú ý và để lại rất nhiều bình luận bên dưới. Mặc dù bài viết không liên quan đến những ồn ào xảy ra nhưng rất nhiều antifan đã để lại bình luận bất bình và "thẳng thừng" đòi tiền thay cho Hồ Văn Cường. Thế nhưng, đáng chú ý, ca sĩ Phi Nhung đã đáp trả lại những bình luận tiêu cực chứ không còn nhẫn nhịn như những lần trước.

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Bình luận đáp trả của Phi Nhung gây chú ý và nhận nhiều sự phẫn nộ từ khán giả - Ảnh: Chụp màn hình 
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Bình luận trái chiều của khản giả về những ồn ào vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những ý kiến trái chiều cũng có nhiều fan "ruột" vào an ủi, ủng hộ Phi Nhung. Một số người gửi lời chúc đến Phi Nhung mau vượt qua được những thị phi và tiếp tục góp sức làm những việc nhân ái như trước đây. 

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Con gái ruột Wendy Phạm của ca sĩ Phi Nhung từng được mẹ hướng theo con đường nghệ thuật và cũng là bạn học chung lớp với "Thần tượng nhí" Xuân Mai.

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