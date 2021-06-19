NS Duy Phương :'Công chúng giờ sáng suốt, có gì họ mới nói. Nếu Phi Nhung làm tốt thì chẳng ai nói gì đâu'

Sao Việt 19/06/2021 11:27

NS Duy Phương bất ngờ bày tỏ nhiều quan điểm xoay quanh những ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Thời gian vừa qua, những ồn ào xoay quanh chuyện Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng đưa ra các quan điểm khác nhau về sự việc này. Nếu vài ngày trước, ca sĩ Quang Lê nói rằng nhờ có Phi Nhung thì Hồ Văn Cường mới được ngày hôm nay thì mới đây, phía NS Duy Phương chia sẻ thêm các góc nhìn của ông về sự việc.

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NS Duy Phương chia sẻ quan điểm về ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Cắt từ clip

Trong 1 đoạn clip được chia sẻ trên Youtube, NS Duy Phương bày tỏ quan điểm rằng ông thấy việc Phi Nhung nhận nuôi Hồ Văn Cường là có gì đó khúc mắc. Nếu nữ ca sĩ là người tốt thì đã nhận nuôi cháu bé từ khi còn nhỏ chứ không phải đến lúc cháu đã nổi tiếng rồi Phi Nhung mới nhận làm con nuôi.

Theo nam NS, gia đình Hồ Văn Cường rất khổ, gian nan, tạo hết điều kiện cho con đi thi để toả sáng như thế thì không phải nhờ Phi Nhung mà cháu bé mới nổi tiếng.

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Lùm xùm của Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang gây ra nhiều tranh cãi từ dư luận - Ảnh: Internet

NS Duy Phương nói thêm, nếu xét về tình, Phi Nhung không phải người hết lòng với Hồ Văn Cường. Rõ ràng, nữ ca sĩ không nuôi cháu từ bé hay tạo bước ngoặt gì cho cháu. Người cưu mang cậu bé ở đây chính là cha mẹ. Họ là người đưa cháu lên thành phố, tham gia cuộc thi, tìm cơ hội cho cháu toả sáng và có được tên tuổi. Từ đó, Phi Nhung mới nhận cháu làm con nuôi chứ không phải là "hết lòng".

Duy Phương cho biết thêm, nếu giả sử Phi Nhung tạo được cho Hồ Văn Cường sự nghiệp vững vàng, nổi tiếng hơn thì là điều vô cùng tuyệt vời. Còn đằng này, khi cậu bé nổi tiếng rồi vẫn không lo lại được cho cha mẹ đỡ khổ thì chứng tỏ hành động của Phi Nhung không chính nghĩa.

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NS Duy Phương nói rằng nếu xét về tình, Phi Nhung không phải người hết lòng với Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ nhận định thêm rằng dù gia đình Hồ Văn Cường có khó khăn, khổ sở thế nào cũng sẽ cố gắng cho cháu ăn học đàng hoàng. Còn chuyện Phi Nhung nuôi cháu ăn học là tấm lòng cho đi, thì đừng kể ra làm gì.

Trong việc của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, NS Duy Phương nói: "Tôi không dám nói Phi Nhung ăn chặn của con nít nhưng xét về tình cảm con người, Phi Nhung chưa tuyệt vời lắm. Nếu Phi Nhung giúp đỡ Hồ Văn Cường thì phải rõ ràng, đưa Hồ Văn Cường lên một bước cao hơn nữa, chứ giúp người ta mà làm người ta khổ hơn nữa thì giúp làm gì.

Tôi không nắm rõ chuyện này nhưng có nghe qua lùm xùm nên tôi nghĩ, người ta cũng phải thấy được điều gì đó họ mới nói, chứ bình thường Phi Nhung làm tốt thì chẳng ai nói gì đâu.

Công chúng giờ tinh vi lắm, người ta nhìn là biết. Họ sáng suốt, nhìn thấu đáo lắm. Mình có nói thế nào chăng nữa mà làm không đúng người ta vẫn nhìn thấy và khi đã thấy có vấn đề người ta mới lên tiếng".

NS Duy Phương: 'Nghệ sĩ trẻ giờ lười biếng, nhậu nhẹt tới 3, 4 giờ khuya, ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy. Nói vài ba câu rồi diễn, hay sao nổi'

NS Duy Phương: 'Nghệ sĩ trẻ giờ lười biếng, nhậu nhẹt tới 3, 4 giờ khuya, ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy. Nói vài ba câu rồi diễn, hay sao nổi'

Việc chia sẻ thẳng thắn của Duy Phương về giới nghệ sĩ trẻ hiện nay nhanh chóng thu hút cư dân mạng.

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