NS Duy Phương bế tắc vì cuộc sống khốn cùng: 'Ai kêu tôi hát đám ma, đám giỗ thì tôi đi kiếm thêm chút tiền'

Mới đây, sau khi nhận về nhiều chỉ trích vì hành động "xin xỏ" tiền, nghệ sĩ Duy Phương đã lên tiếng bộc bạch về cuộc sống cũng như những khó khăn mà nam diễn viên đã chịu đựng trong suốt thời gian qua.
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Từng là tên tuổi hài ăn khách một thời, nhưng giờ đây Duy Phương nặng gánh cơm áo gạo tiền khi về già. Nam nghệ sĩ thậm chí đã bật khóc và xin khán giả ủng hộ, giúp đỡ mình. Sau khi nhận về nhiều chỉ trích vì hành động "xin" khán giả, nam nghệ sĩ đã có 1 video chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như những khó khăn mà bản thân đang phải đối mặt.
Nói về vụ kiện từng gây xôn xao suốt thời gian dài, nghệ sĩ Duy Phương khẳng định: "Sự việc đó nó kinh khủng lắm, là nỗi niềm lo lắng tột cùng, nó mất hết tất cả của mình. Người ta tưởng mình nói giỡn nhưng sự thật là như vậy. Sau đó tôi có làm đơn từ nhưng nói thẳng ra, tôi chẳng muốn thưa kiện đài truyền hình làm gì vì tôi là nghệ sĩ, mối quan hệ giữa nghệ sĩ với đài truyền hình là liên kết với nhau. Có đài truyền hình đưa thì tên tuổi tôi mới đến khán giả và được mọi người thương yêu". Mặc dù sau vụ kiện, nam nghệ sĩ nhận được số tiền bồi thường là 400 triệu, nhưng ông tâm sự bản thân không giữ được 1 đồng nào cho riêng mình mà phải dùng để trả nợ. Sau đó, chồng cũ Lê Giang chuyển sang bán cơm nhưng vẫn thua lỗ nên giờ phải bán bánh bèo.
Chia sẻ thêm về việc tại sao không quay lại sân khấu, Duy Phương cay đắng cho biết lý do khiến bản thân không thể đi diễn nữa là vì không ai mời. Ông cho rằng hiện tại, các chương trình đều có ekip nên những tên tuổi đã "cũ" như mình khó lòng được mời xuất hiện.
Ông nói thêm: "Tôi không có đường làm nghệ sĩ thì phải đi buôn bán, rồi ai kêu tôi hát đám ma, đám giỗ thì tôi đi kiếm thêm chút tiền, chứ ở sân khấu lớn không bao giờ có tôi bén mảng đến dù tôi cũng là nghệ sĩ. Cuộc đời trớ trêu như thế đó".
Giữa lúc làng giải trí xảy ra liên hoàn biến cố, sóng gió như hiện tại, chia sẻ của nghệ sĩ Duy Phương khiến rất nhiều người quan tâm và suy ngẫm về cuộc đời của những người làm nghệ thuật.