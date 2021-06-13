NS Lê Giang bức xúc khi "ngồi không" cũng bị lôi kéo vào những lùm xùm của chồng cũ Duy Phương.

Mới đây, trên trang cá nhân, NS Lê Giang bày tỏ thái độ khó chịu, gay gắt khi tên của mình cứ bị lôi vào những ồn ào gần đây của chồng cũ. Nữ diễn viên vô cùng tức giận, cầu xin đừng gán ghép tên cô vào những chuyện liên quan chồng cũ để "câu view". Cô chỉ mong muốn được bình yên để kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi con. Lê Giang viết:

"Em lạy mấy anh, mấy chị đừng để tên câu view, cho em sống đừng viết tên em, đừng lôi em vô, em phải làm kiếm tiền nuôi mẹ nuôi con. Em 50 tuổi nhiều khi em chết bất đắc kì tử, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Trời ơi! Tôi sống biết luật nhân quả, đêm nào tôi cũng đọc kinh để tôi mở mắt dậy tôi có sức khoẻ, tôi làm mọi thứ bằng mồ hôi nước mắt của tôi, tôi kiếm tiền, tôi đâu có làm gì sai, 1 lần nữa tôi lạy mấy anh, mấy chịn ."

Lê Giang bức xúc khi bị kéo vào ồn ào của chồng cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Nhiều cư dân mạng cũng như bạn bè, đồng nghiệp đã để lời bình luận động viên Lê Giang. Đồng thời, họ cũng khuyên Lê Giang hãy bỏ hết ngoài tai những việc không hay để còn giữ gìn sức khỏe.

Bình luận của bạn bè, khán giả dưới bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian gần đây, NS Duy Phương - chồng cũ Lê Giang là cái tên đươc công chúng quan tâm khi chia sẻ đoạn clip tố con cái vô tâm, không phụng dưỡng khi tuổi già. Đặc biệt hơn hết, nam nghệ sĩ sau đó còn tiếp tục công khai "xin tiền hỗ trợ" khán giả để làm kênh youtube riêng. Sự việc này khiến không ít người hâm mộ khó chịu, chỉ trích gay gắt.

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