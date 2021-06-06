Dàn sao Việt đồng loạt lên tiếng sau khi Duy Phước bị cha ‘tố’ không phụng dưỡng, nói không nghe lời

"Trong cuộc sống của gia đình tôi, có những nỗi niềm không thể nói ra. Vì sao, vì cuộc sống hiện tại tôi khó khăn, tôi không làm ra tiền, tôi nói, con tôi không chịu. Khi nào tôi làm ra thật nhiều tiền, tôi nói, con tôi mới dạ".

Mới đây, trên mạng xã hội, đoạn clip nghệ sĩ Duy Phương than thở về cuộc sống khó khăn, trách móc con cái hững hờ, khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Nam nghệ sĩ bất ngờ lên tiếng tố con trai Duy Phước vô tình, không cấp dưỡng, thậm chí nam nghệ sĩ còn bật khóc và chia sẻ:

Không chỉ vậy, anh còn nhấn mạnh nếu lùm xùm này khiến anh bị khán giả quay lưng, không thể làm nghề nữa thì anh cũng can tâm kiếm công việc khác để nuôi gia đình chứ không oán trách cha nửa lời.

Trước những lời tố cáo này, phía Duy Phước cũng đã lên tiếng. Anh viết một tâm thư dài bày tỏ sự đau đớn khi chính người trong gia đình mới là người đẩy mình vào đường cùng. Bên cạnh đó, anh cũng phủ nhận lời tố không phụng dưỡng, chu cấp cho cha. Anh nói, không lẽ mỗi lần cho cha tiền, lại chụp ảnh, chụp hóa đơn chuyển khoản rồi tung lên mạng như đi từ thiện?

Duy Phước lên tiếng sau khi bị cha tố hững hờ, không phụng dưỡng cho ông - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới những dòng tâm sự, nam diễn viên nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ loạt sao Việt. Đồng thời, không ít người cũng gửi lời khuyên rằng, chuyện gia đình không nên phơi bày lên mạng xã hội quá nhiều. Một số bình luận được chú ý nhiều:

Diễn viên La Thành bình luận: "Thương chú nhiều, sẽ không có ai quay lưng lại với chú đâu. Còn bạn bè và những người xung quanh mà".

Đạo diễn – NSƯT Công Ninh an ủi: "Cố lên, chàng trai bản lĩnh. Mọi việc sẽ tốt đẹp nha".

Đức Thịnh cũng để lại comment sâu sắc: "Có những thứ mình phải biết chấp nhận thì mới hạnh phúc em nhé".

Ca sĩ Bạch Lan để lại dòng bình luận rất dài. Chị viết: "Thương con ghê. Thôi cố lên con nhé. Mẹ nghĩ không ai quay lưng với con đâu vì con còn lo cho vợ con của con nữa mà. Khi nào ba con già, nằm một chỗ mà con không lo mới trách chứ. Với lại, ba đã có vợ, con riêng rồi thì vợ ba phải lo cho ba chứ, sao trách con được. Mẹ nghĩ, ba con cũng kỳ. Dạy con như vậy mà lại thực hiện ngược lời dạy của mình, đi bán đứng con cái mình như vậy. Người ta thường nói, đẹp khoe, xấu che mà ba con lại vạch áo cho người xem lưng".

Các sao Việt bình luận dưới tâm thư của Duy Phước - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, về phía gia đình, nghệ sĩ Lê Giang cũng để lại bình luận đáng chú ý, chứa toàn lời tâm sự xúc động về chuyện con cái và cha mẹ: "Con ơi cố gắng lên, mẹ sống vì các con, mẹ là mẹ, mẹ phải là chỗ dựa vững chắc, con nuôi bản thân con mạnh khỏe, hạnh phúc là mẹ vui rồi. Vì mẹ đẻ con ra, riêng bản thân mẹ không cần gì, chỉ cần tụi con mạnh khỏe. Nếu ai có nghĩ gì thì con vẫn là con của mẹ và mẹ rất hãnh diện vì con. Con tự lo cho gia đình nhỏ hiện tại của con là mẹ vui lắm"