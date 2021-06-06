Dàn sao Việt đồng loạt lên tiếng sau khi Duy Phước bị cha ‘tố’ không phụng dưỡng, nói không nghe lời

Sao Việt 06/06/2021 10:23

Câu chuyện gia đình nghệ sĩ Duy Phương lại một lần nữa làm xôn xao dư luận khi ông tung clip than khổ, buôn bán ế ẩm rồi trách các con hững hờ, không quan tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội, đoạn clip nghệ sĩ Duy Phương than thở về cuộc sống khó khăn, trách móc con cái hững hờ, khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Nam nghệ sĩ bất ngờ lên tiếng tố con trai Duy Phước vô tình, không cấp dưỡng, thậm chí nam nghệ sĩ còn bật khóc và chia sẻ:

"Trong cuộc sống của gia đình tôi, có những nỗi niềm không thể nói ra. Vì sao, vì cuộc sống hiện tại tôi khó khăn, tôi không làm ra tiền, tôi nói, con tôi không chịu. Khi nào tôi làm ra thật nhiều tiền, tôi nói, con tôi mới dạ". 

duy phuoc 1
Nghệ sĩ Duy Phương đã đăng clip dài nói về cuộc sống khó khăn, không có tiền nên nói các con không nghe lời - Ảnh: Cắt từ clip

Trước những lời tố cáo này, phía Duy Phước cũng đã lên tiếng. Anh viết một tâm thư dài bày tỏ sự đau đớn khi chính người trong gia đình mới là người đẩy mình vào đường cùng. Bên cạnh đó, anh cũng phủ nhận  lời tố không phụng dưỡng, chu cấp cho cha. Anh nói, không lẽ mỗi lần cho cha tiền, lại chụp ảnh, chụp hóa đơn chuyển khoản rồi tung lên mạng như đi từ thiện?

Không chỉ vậy, anh còn nhấn mạnh nếu lùm xùm này khiến anh bị khán giả quay lưng, không thể làm nghề nữa thì anh cũng can tâm kiếm công việc khác để nuôi gia đình chứ không oán trách cha nửa lời. 

duy phuoc 2
Duy Phước lên tiếng sau khi bị cha tố hững hờ, không phụng dưỡng cho ông - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới những dòng tâm sự, nam diễn viên nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ loạt sao Việt. Đồng thời, không ít người cũng gửi lời khuyên rằng, chuyện gia đình không nên phơi bày lên mạng xã hội quá nhiều. Một số bình luận được chú ý nhiều:

Diễn viên La Thành bình luận: "Thương chú nhiều, sẽ không có ai quay lưng lại với chú đâu. Còn bạn bè và những người xung quanh mà".

Đạo diễn – NSƯT Công Ninh an ủi: "Cố lên, chàng trai bản lĩnh. Mọi việc sẽ tốt đẹp nha".

Đức Thịnh cũng để lại comment sâu sắc: "Có những thứ mình phải biết chấp nhận thì mới hạnh phúc em nhé".

Ca sĩ Bạch Lan để lại dòng bình luận rất dài. Chị viết: "Thương con ghê. Thôi cố lên con nhé. Mẹ nghĩ không ai quay lưng với con đâu vì con còn lo cho vợ con của con nữa mà. Khi nào ba con già, nằm một chỗ mà con không lo mới trách chứ. Với lại, ba đã có vợ, con riêng rồi thì vợ ba phải lo cho ba chứ, sao trách con được. Mẹ nghĩ, ba con cũng kỳ. Dạy con như vậy mà lại thực hiện ngược lời dạy của mình, đi bán đứng con cái mình như vậy. Người ta thường nói, đẹp khoe, xấu che mà ba con lại vạch áo cho người xem lưng".

duy phuoc 3

duy phuoc 4

duy phuoc 5

duy phuoc 6
Các sao Việt bình luận dưới tâm thư của Duy Phước - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, về phía gia đình, nghệ sĩ Lê Giang cũng để lại bình luận đáng chú ý, chứa toàn lời tâm sự xúc động về chuyện con cái và cha mẹ: "Con ơi cố gắng lên, mẹ sống vì các con, mẹ là mẹ, mẹ phải là chỗ dựa vững chắc, con nuôi bản thân con mạnh khỏe, hạnh phúc là mẹ vui rồi. Vì mẹ đẻ con ra, riêng bản thân mẹ không cần gì, chỉ cần tụi con mạnh khỏe. Nếu ai có nghĩ gì thì con vẫn là con của mẹ và mẹ rất hãnh diện vì con. Con tự lo cho gia đình nhỏ hiện tại của con là mẹ vui lắm"

Từ khóa:   diễn viên Duy Phước con trai Duy Phương danh hài Duy Phương

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"