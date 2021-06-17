Phát ngôn 'chấn động' của Lê Giang trong show do Trấn Thành 'cầm trịch' là gì mà khiến Duy Phương được bồi thường đến 400 triệu đồng?

Trong thời gian gần đây, ồn ào xung quanh cuộc sống của nghệ sĩ Duy Phương bất ngờ được CĐM quan tâm sau loạt hành động "xin tiền", "kể khổ". Sau khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, chiều 16/6 vừa qua, nam nghệ sĩ chính thức lên tiếng về cuộc sống hiện tại, cũng như xác nhận đã thắng kiện trong vụ kiện nhà sản xuất show Sau ánh hào quang. Theo đó, Duy Phương được đơn vị sản xuất show Sau ánh hào quang xin lỗi và đền bù 400 triệu đồng vì thiệt hại danh dự. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng cho biết, dù nhận được số tiền lớn nhưng đã phải sử dụng toàn bộ để trả nợ và không dư lại cho bản thân dù chỉ "1 đồng".

Thời điểm diễn ra chương trình, Lê Giang đã nói rằng cô đến với Duy Phương không phải vì tình yêu. Khi ấy, cô nghĩ nếu đến với người nổi tiếng thì cuộc sống của mình sẽ được đỡ đần dẫu biết người ấy đã có gia đình. Do không thể mang thai, người vợ đầu mới chấp thuận sự có mặt của Lê Giang. Sau khi sinh cho Duy Phương 2 con là Duy Phước và Lê Lộc, Lê Giang thường xuyên cãi vã, gây gổ với chồng. Nữ diễn viên từng nghẹn ngào tâm sự, bản thân đã bị Duy Phương hành hạ, đánh đập, thậm chí là ném từ trên cầu thang xuống khiến cho cô chịu không được mà phải yêu cầu ly dị. Tuy nhiên, khi hẹn gặp chồng cũ để làm thủ tục ly hôn, thì Duy Phương bất ngờ bị đánh đến trọng thương khiến cho nữ diễn viên bị nghi ngờ "thuê giang hồ" trả đũa chồng. Chính scandal này đã khiến sự nghiệp của Lê Giang lúc bấy giờ lao đao và dần mất đi thiện cảm từ khán giả.

Ngay lập tức, vụ ồn ào năm nào được CĐM "đào" lại, đặc biệt là những phát ngôn của Lê Giang trong chương trình được nhiều người quan tâm, "soi xét".

Nữ diễn viên nghẹn ngào kể lại: "Chẳng ai tin mình và không làm ra tiền thì sống làm gì nữa. Tôi mua thuốc ngủ và kết liễu cuộc đời mình tại một căn phòng khách sạn. Khi mở mắt dậy, tôi thấy khách sạn đưa tôi đi súc ruột. Tôi lại sống nữa… Nếu có mướn giang hồ đánh Duy Phương, tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa".

Nữ diễn viên khóc nấc lên khi kể về những gì cô đã trải qua - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong chương trình, 2 con chung là Lê Lộc và Duy Phước cũng có mặt và an ủi, động viên mẹ. Lê Lộc đã lần đầu tiên xin lỗi và nói lời yêu mẹ trên sóng truyền hình vì trước đó giữa cô và Lê Giang có khoảng cánh vì nhiều chuyện gia đình. Còn Duy Phước cũng động viên và mong những ồn ào đời tư giữa bố và mẹ khép lại.

Con chung của Lê Giang và Duy Phương xuất hiện an ủi mẹ - Ảnh chụp màn hình

Ngay trong chương trình, sau khi nghe người chị thân thiết tâm sự, Trấn Thành, trên cương vị là 1 MC đã hết lời quan tâm và động viên nữ diễn viên vượt qua "ám ảnh" quá khứ để cố gắng hơn trong hiện tại. Ngay sau đó, ông xã Hari Won tiếp tục có động thái ủng hộ Lê Giang khi đăng tải dòng trạng thái: "Mọi người xem qua số chị Lê Giang chưa? Hãy thương bà chị của tôi và 2 đứa nhỏ. Xin mọi người đừng làm tổn thương ai trong gia đình họ hết. Mọi chuyện đã qua, giờ cái họ cần là bình an. Vì họ đã tha thứ cho nhau rồi, đây chỉ là 1 góc ký ức thôi".

Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ trước cuộc sống hôn nhân của cặp nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, sau đó, Duy Phương lại khiến khán giả sốc hơn khi bất ngờ có phản ứng gay gắt khi nghe những lời từ người vợ cũ, nam diễn viên bức xúc: "Cái gì đúng thì nói, không đúng thì đừng nói. Tôi là nghệ sĩ lớn tuổi rồi, không thể làm chuyện trái lương tâm được. Làm sao tôi có thể làm cái chuyện sai trái để người đời chửi bới, trách móc mình được. Với cô Lê Giang, tôi không hiểu vì sao lại nói những điều đó trên sóng truyền hình".

Nam diễn viên rất bức xúc và cho rằng vợ cũ bịa đặt - Ảnh: Internet

Những phát ngôn trái chiều của những người trong cuộc khiến CĐM hoang mang không phân biệt được đúng sai, phải trái. Đỉnh điểm là khi nam nghệ sĩ tuyên bố kiện, đòi nhà sản xuất Sau ánh hào quang bổi thường tổn thất danh dự. Đến nay, nam nghệ sĩ đã được bồi thường 400 triệu sau khi khởi kiện chương trình.

Hiện tại, cuộc sống của nam nghệ sĩ cũng không khấm khá hơn mà ngày càng "tuột dốc" vì liên tục phá sản trong kinh doanh, lại không có bất kỳ show diễn nào để có thêm tiền trang trải cuộc sống.