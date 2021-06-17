Duy Phương lần đầu tiết lộ về một 'băng nhóm nghệ sĩ' quyền lực áp đảo của showbiz Việt

Hậu trường 17/06/2021 08:09

Vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương đã chia sẻ với một Youtuber về những góc khuất phía sau vụ kiện đình dám trước kia của mình với một chương trình ăn khách.

Thời gian gần đây, cái tên Duy Phương bỗng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là sau khi nam nghệ sĩ tuyên bố đã gửi số tài khoản của mình cho khán giả mong mọi người ủng hộ ông mở kênh Youtube riêng. Duy Phương cho biết việc này vừa giúp ông trang trải cuộc sống vừa "để lại một chút gì đó trên con đường làm nghệ thuật" của mình.

Mới đây, chia sẻ với một Youtuber khác, Duy Phương đã có nhiều tiết lộ về cuộc đời nghệ sĩ của mình trong đó có đề cập đến việc ông trở thành nạn nhân của một chương trình truyền hình. Cụ thể, theo Duy Phương, sau khi chương trình đó được phát sóng, cuộc sống của ông có nhiều xáo trộn, tụt dốc không phanh. Công việc làm ăn buôn bán gặp nhiều thua lỗ dẫn đến nợ nần. Ông đã làm đơn kiện chương trình sau đó vì đã bịa đặt, vu khống mình.

duy phuong 1
Nghệ sĩ Duy Phương - Ảnh: Chụp màn hình

Duy Phương cũng nhấn mạnh 1 trong những nguyên nhân khiến xảy ra vụ kiện tụng trên là do những người sản xuất nội dung đã quá tin tưởng lời nói của các nghệ sĩ mà không kiểm chứng mức độ đúng sai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác.

"Tôi nghĩ người làm chương trình đó quá tin tưởng nghệ sĩ nên mới gây nên thất bại đó. Thất bại ở đây là làm những điều không đúng đắn, xúc phạm đến danh dự, chà đạp lên nhân phẩm người ta, họ phải trả giá. Cái chương trình đó tin tưởng nghệ sĩ đó quá, cho rằng sao là số 1, nói cái gì đã đúng cái đó, nên coi lại" - Duy Phương chia sẻ với Youtuber.

duy phuong 2
Nghệ sĩ đã có những chia sẻ về giới showbiz - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Duy Phương cũng vô cùng bức xúc với chuyện nhiều người trong showbiz Việt liên kết với nhau khiến những nghệ sĩ đàn anh khó có đất diễn, "chứ nếu xét về tài thì hồi xưa có nhiều nghệ sĩ tài" hơn nhiều. Trong clip, nghệ sĩ Duy Phương thẳng thắn nêu lên một nhân vật quyền lực mà "người đó nói A là mọi người phải nghe A, nói B nghe B, nói C nghe C".

"Điều này chính tôi đã xâm nhập vào và biết, người nghệ sĩ đó nói A anh nghe A, nói B anh nghe B, nói C anh nghe C, đó là gì, đó là quyền lực của người nghệ sĩ đó. Sau lưng người nghệ sĩ đó còn một băng nhóm nữa cho nên áp đảo những người làm chương trình" - Duy Phương chia sẻ với Youtuber.

Ngoài ra, NS Duy Phương cũng lên tiếng khẳng định, ông nói ở đây chỉ muốn tốt cho nền nghệ thuật nước nhà chứ hoàn toàn không hề thù ghét ai hết. Hiện đoạn video phỏng vấn của nam nghệ sĩ vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Từ khóa:   ns Duy Phương chồng Lê Giang showbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36