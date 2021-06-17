Duy Phương lần đầu tiết lộ về một 'băng nhóm nghệ sĩ' quyền lực áp đảo của showbiz Việt

Vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương đã chia sẻ với một Youtuber về những góc khuất phía sau vụ kiện đình dám trước kia của mình với một chương trình ăn khách.

Thời gian gần đây, cái tên Duy Phương bỗng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là sau khi nam nghệ sĩ tuyên bố đã gửi số tài khoản của mình cho khán giả mong mọi người ủng hộ ông mở kênh Youtube riêng. Duy Phương cho biết việc này vừa giúp ông trang trải cuộc sống vừa "để lại một chút gì đó trên con đường làm nghệ thuật" của mình. Mới đây, chia sẻ với một Youtuber khác, Duy Phương đã có nhiều tiết lộ về cuộc đời nghệ sĩ của mình trong đó có đề cập đến việc ông trở thành nạn nhân của một chương trình truyền hình. Cụ thể, theo Duy Phương, sau khi chương trình đó được phát sóng, cuộc sống của ông có nhiều xáo trộn, tụt dốc không phanh. Công việc làm ăn buôn bán gặp nhiều thua lỗ dẫn đến nợ nần. Ông đã làm đơn kiện chương trình sau đó vì đã bịa đặt, vu khống mình.

Nghệ sĩ Duy Phương - Ảnh: Chụp màn hình Duy Phương cũng nhấn mạnh 1 trong những nguyên nhân khiến xảy ra vụ kiện tụng trên là do những người sản xuất nội dung đã quá tin tưởng lời nói của các nghệ sĩ mà không kiểm chứng mức độ đúng sai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác. "Tôi nghĩ người làm chương trình đó quá tin tưởng nghệ sĩ nên mới gây nên thất bại đó. Thất bại ở đây là làm những điều không đúng đắn, xúc phạm đến danh dự, chà đạp lên nhân phẩm người ta, họ phải trả giá. Cái chương trình đó tin tưởng nghệ sĩ đó quá, cho rằng sao là số 1, nói cái gì đã đúng cái đó, nên coi lại" - Duy Phương chia sẻ với Youtuber.

Nghệ sĩ đã có những chia sẻ về giới showbiz - Ảnh: Chụp màn hình Đặc biệt, Duy Phương cũng vô cùng bức xúc với chuyện nhiều người trong showbiz Việt liên kết với nhau khiến những nghệ sĩ đàn anh khó có đất diễn, "chứ nếu xét về tài thì hồi xưa có nhiều nghệ sĩ tài" hơn nhiều. Trong clip, nghệ sĩ Duy Phương thẳng thắn nêu lên một nhân vật quyền lực mà "người đó nói A là mọi người phải nghe A, nói B nghe B, nói C nghe C". "Điều này chính tôi đã xâm nhập vào và biết, người nghệ sĩ đó nói A anh nghe A, nói B anh nghe B, nói C anh nghe C, đó là gì, đó là quyền lực của người nghệ sĩ đó. Sau lưng người nghệ sĩ đó còn một băng nhóm nữa cho nên áp đảo những người làm chương trình" - Duy Phương chia sẻ với Youtuber. Ngoài ra, NS Duy Phương cũng lên tiếng khẳng định, ông nói ở đây chỉ muốn tốt cho nền nghệ thuật nước nhà chứ hoàn toàn không hề thù ghét ai hết. Hiện đoạn video phỏng vấn của nam nghệ sĩ vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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