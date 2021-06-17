Trước khi 'hạ mình' với khán giả, nghệ sĩ Duy Phương có cát xê khủng đến mức nào vào thời hoàng kim?

Nghệ sĩ Duy Phương từng là một gương mặt quen thuộc với khán giả trong các vở hài kịch, phim ảnh những năm 90. Vào thời kỳ đỉnh cao, ông từng có được mức thu nhập đáng ngưỡng mộ trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.

Những ngày gần đây, nam nghệ sĩ Duy Phương bỗng chốc được dư luận quan tâm sau khi bật khóc trong buổi livestream và cho biết bị con hắt hủi, không trợ cấp tiền phụng dưỡng lúc về già. Được biết, vào mùa dịch, ông lại một lần nữa lâm vào túng thiếu, phải ở nhà thuê, công việc kinh doanh đình trệ, lâm vào nợ nần. Ông từng tâm sự, sau này có thể xin vào chùa ở nếu không còn buôn bán được nữa.

Nghệ sĩ Duy Phương khóc trong một lần livestream - Ảnh: Internet

Thế nhưng ít ai ngờ được, nam nghệ sĩ đã từng có một thời hoàng kim với mức cát xê cao ngất ngưởng. Được biết, Duy Phương hoạt động nghệ thuật từ những ngày rất trẻ, thời điểm đạt đỉnh cao vào năm 1990, ông trở thành cái tên ăn khách cùng thời với NSND Hồng Vân, Bảo Chung và Tài Linh. Tuy nhiên, vì lúc trước vung tay quá trán nên giờ nhìn lại, ông chỉ còn biết tiếc nuối.

"Tôi nhớ thời kỳ ở đỉnh cao với sân khấu hài hoặc video Mưa bụi ăn khách, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Cát-xê một show hát của tôi thời đó khoảng ba nghìn đồng, có thể mua được năm đến bảy chỉ vàng. Nếu tôi biết tích lũy, có lẽ đã tậu được cả chục căn nhà, chứ đâu có rơi cảnh không nhà cửa, ở thuê như hiện nay" - Duy Phương chia sẻ với truyền thông.

Nghệ sĩ Duy Phương từng có mức cát xê rất cao - Ảnh: Internet

Nói về chuyện trở thành Youtuber, Duy Phương cho biết đã gửi số tài khoản của mình cho khán giả để bản thân có điều kiện gửi đến khán giả những sản phẩm hoàn chỉnh hơn, đồng thời cũng giúp ông vượt qua khó khăn hiện tại. Ông cũng mong sẽ gửi đến khán giả những thước phim clip thật hay để mọi người thấy mình có cống hiến.

Được biết, nghệ sĩ Duy Phương sau khi hai lần ly hôn đã ít hoạt động nghệ thuật. Ông kết hôn với người vợ thứ 3 và kinh doanh nhưng thua lỗ, sau đó từng phải nhờ 2 con là Duy Phước và Lê Lộc hỗ trợ tiền mỗi tháng. Mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ cùng vợ cũ Lê Giang và các con cũng luôn khiến dư luận chú ý vì "cơm không lành, canh không ngọt" mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-ha-minh-voi-khan-gia-nghe-si-duy-phuong-co-cat-xe-khung-den-muc-nao-vao-thoi-hoang-kim-408499.html