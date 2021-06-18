Quang Lê: 'Nhờ có Phi Nhung, Hồ Văn Cường mới có show'

Trong bài phỏng vấn gần đây, Quang Lê thẳng thắn đưa ra quan điểm về ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Thời gian gần đây, những ồn ào về việc Phi Nhung nhận con nuôi là để trục lợi, xin tiền từ thiện đang là tâm điểm nóng. Từ đó, các sao Việt khác có nhận con nuôi cũng bị đưa lên bàn cân so sánh. Đặc biệt, dân mạng gọi tên Quang Lê nhiều nhất vì nhận nuôi cô bé Phương Mỹ Chi thi cùng năm The Voice Kid với Hồ Văn Cường. Quang Lê cũng được đưa lên bàn cân so sánh với Phi Nhung trong việc nhận con nuôi - Ảnh: Internet Theo Tri Thức Trẻ, trong bài phỏng vấn mới đây nhất, khi được hỏi về ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường trong những ngày vừa qua, Quang Lê cũng không ngần ngại đưa ra quan điểm của mình. Nam ca sĩ bày tỏ rằng một đứa trẻ khi mới bước chân vào nghệ thuật rất cần có người đỡ đầu, dẫn dắt hướng đi và tìm show. Vì vậy, theo anh thấy Hồ Văn Cường tiến thân được trong sự nghiệp ca hát là nhờ có Phi Nhung và anh cũng nhắn nhủ cậu bé nên trân trọng người đỡ đầu của mình.

"Một đứa trẻ đi vào nghệ thuật mà không có người dẫn đầu thì thua. Theo tôi thấy thì nhờ có Phi Nhung, Hồ Văn Cường mới có show, cũng như Phương Mỹ Chi nhờ có tôi, tôi kết nối với những mối quan hệ của tôi để giúp cho con mình đi show. Một người trẻ mà đi vào showbiz nếu không có một người đỡ đầu thì phải có một người quản lý thật chuyên nghiệp mới có thể đi đường dài. Nếu ngày ấy mà Hồ Văn Cường cứ để cho cha mẹ và gia đình quản lý thì tôi nghĩ rất khó khăn. Cho nên có một người đỡ đầu thì mình nên trân trọng điều đó". Quang Lê bày tỏ quan điểm rằng nhờ có Phi Nhung mà Hồ Văn Cường mới có show - Ảnh: Internet Quan điểm của Quang Lê ngay lập tức được khán giả chú ý ngay giữa tâm bão về mẹ nuôi và con nuôi. Trên trang cá nhân của nam ca sĩ, nhiều khán giả cũng để lại bình luận bức xúc trước câu chuyện của Hồ Văn Cường. Thậm chí, nhiều người nói rằng Phương Mỹ Chi gặp đúng cha nuôi tốt, còn Hồ Văn Cường bị rơi vào "động quỷ".

Bình luận của khán giả dưới các bài đăng gần đây của Quang Lê trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Theo một số cư dân mạng, sau khi Hồ Văn Cường trở thành quán quân của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Nhí, Phi Nhung đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu bé không chỉ tập hát mà còn nhờ các mối quan hệ của Phi Nhung mà có thêm show diễn và được đầu tư quảng bá hình ảnh. Ngoài ra, quán quân Giọng hát nhí còn được đồng hành cùng mẹ nuôi đi lưu diễn nước ngoài ở rất nhiều nơi.

Học phí Hồ Văn Cường mập mờ, Quang Lê lại gây sốc khi bật mí học phí Phương Mỹ Chi tận… 200 triệu Quang Lê đã có những chia sẻ thẳng thắng về chuyện con nuôi đi hát và cho biết tiền cát sê anh chia cho Phương Mỹ Chi khá sòng phẳng.

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