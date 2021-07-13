Hành thiện mùa dịch, Phi Nhung vẫn bị ném đá 'giả tạo' khi chia sẻ triết lý làm người và đăng ảnh ôm Hồ Văn Cường thắm thiết

Sao Việt 13/07/2021 15:41

Mặc kệ những lùm xùm, Phi Nhung lại đăng ảnh tình cảm với con nuôi và công khai số tiền ủng hộ Sài Gòn chống dịch.

Sau khoảng thời gian "ở ẩn" tránh thị phi, những ngày gần đây, Phi Nhung đã xuất hiện trở lại trên Facebook và có nhiều hoạt động gây chú ý. Mới đây nhất, nữ ca sĩ có bài đăng chia sẻ dài triết lý về đạo làm người và công khai số tiền thiện nguyện hỗ trợ bà con 1 tấn gạo trong thời gian dịch bệnh phức tạp. Nhưng điều chú ý nhất, dưới bài viết chia sẻ, nữ ca sĩ đăng kèm ảnh ôm ấp con nuôi Hồ Văn Cường sau chuỗi ồn ào.

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Bài đăng triết lý nói về đạo làm người trên trang cá nhân của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài viết, nữ diễn viên chia lại lại quan điểm một vị thầy khác, cho biết làm người dựa vào tâm chứ không dựa vào miệng. Nếu người đối đãi chân thành với người khác thì sẽ nhận về thành tín. Việc giúp người cũng chính là giúp đỡ bản thân mình và làm tổn hại người khác thì cuối cùng mình sẽ là người bị tổn hại. Bên cạnh đó, trong quan điểm được cô chia sẻ, một người muốn được mọi người thấu hiểu thì trước tiên cần học khoan dung lượng thứ. 

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Sau ồn ào chuyện cát-xê, Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang giữ mối quan hệ mẹ con tốt đẹp - Ảnh: Internet

Đồng thời, Phi Nhung cũng thẳng thắn chia sẻ rằng: "Đời người quý nhất không phải tiền bạc, cũng không phải địa vị mà là sự chất phác và nhân phẩm. Biết ơn thì nên tìm cách báo đáp, ấy mới là sống có tình có nghĩa. Với người thì hòa hợp thiện lương, với công việc thì giữ gìn chữ tín, như thế mới có thể đứng vững trong trời đất, mới không cô phụ lương tâm."

Cuối bài viết, nữ ca sĩ cho biết cô và Hồ Văn Cường gửi tiền để làm thiện nguyện giúp đỡ bà con một ít vượt qua dịch bệnh. Vì tình hình dịch phức tạp nên chỉ có thể chuyển khoản mà không thể đích thân đến trao tặng cho mọi người. Phi Nhung nhắn nhủ:

"Hai mẹ con em có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Một tấn gạo gửi đến Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh chiều nay, nhưng bệnh dịch nên chúng em không có mặt. Xin bà con hoan hỷ nhận tấm lòng của hai mẹ con em nhé. Mong Sài Gòn mình sẽ mau sớm bình phục."

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Phi Nhung và Hồ Văn Cường gửi tiền làm thiện nguyện mua gạo giúp đỡ bà con trong mùa dịch - Ảnh: Internet

Bài viết sau khi đăng tải nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những lời khen, lời cảm kích về tấm lòng thiện nguyện của 2 mẹ con thì cũng không trách khỏi nhiều ý kiến trái chiều nhắc đến những ồn ào trong thời gian vừa qua. 

Hành thiện mùa dịch, Phi Nhung vẫn bị ném đá 'giả tạo' khi chia sẻ triết lý làm người và đăng ảnh ôm Hồ Văn Cường thắm thiết - Ảnh 5

Hành thiện mùa dịch, Phi Nhung vẫn bị ném đá 'giả tạo' khi chia sẻ triết lý làm người và đăng ảnh ôm Hồ Văn Cường thắm thiết - Ảnh 6
 Bình luận của trái chiều của dân mạng dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình
Netizen đòi tiền thay Hồ Văn Cường, Phi Nhung 'hùng hồn' đáp trả: 'Em qua nhà chị, chị đưa cho em'

Netizen đòi tiền thay Hồ Văn Cường, Phi Nhung 'hùng hồn' đáp trả: 'Em qua nhà chị, chị đưa cho em'

Sau thời gian ở ẩn tránh thị phi, nữ ca sĩ Phi Nhung xuất hiện trở lại trên mạng xã hội và sẵn sàng đáp trả các bình luận của anti-fan khi đòi tiền thay cho con nuôi Hồ Văn Cường.

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