Hành thiện mùa dịch, Phi Nhung vẫn bị ném đá 'giả tạo' khi chia sẻ triết lý làm người và đăng ảnh ôm Hồ Văn Cường thắm thiết

Sau khoảng thời gian "ở ẩn" tránh thị phi, những ngày gần đây, Phi Nhung đã xuất hiện trở lại trên Facebook và có nhiều hoạt động gây chú ý. Mới đây nhất, nữ ca sĩ có bài đăng chia sẻ dài triết lý về đạo làm người và công khai số tiền thiện nguyện hỗ trợ bà con 1 tấn gạo trong thời gian dịch bệnh phức tạp. Nhưng điều chú ý nhất, dưới bài viết chia sẻ, nữ ca sĩ đăng kèm ảnh ôm ấp con nuôi Hồ Văn Cường sau chuỗi ồn ào.

Bài đăng triết lý nói về đạo làm người trên trang cá nhân của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài viết, nữ diễn viên chia lại lại quan điểm một vị thầy khác, cho biết làm người dựa vào tâm chứ không dựa vào miệng. Nếu người đối đãi chân thành với người khác thì sẽ nhận về thành tín. Việc giúp người cũng chính là giúp đỡ bản thân mình và làm tổn hại người khác thì cuối cùng mình sẽ là người bị tổn hại. Bên cạnh đó, trong quan điểm được cô chia sẻ, một người muốn được mọi người thấu hiểu thì trước tiên cần học khoan dung lượng thứ.