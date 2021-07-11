Ngay thời điểm 'nhạy cảm' trong ồn ào với Hồ Văn Cường, Phi Nhung bỗng than thở 'sắp hết tiền rồi', mong mọi người đừng chê cười

Hậu trường 11/07/2021 10:21

Vừa chia sẻ về việc thiện nguyện, vừa tiết lộ thông tin gây sốc là hết tiền, dòng trạng thái của Phi Nhung khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Nổi tiếng là một nghệ sĩ Việt hay làm những công việc thiện nguyện, Phi Nhung thường chia sẻ về những lần làm từ thiện của mình lên trang cá nhân. Mới đây cô có chia sẻ về việc mình đã quyên góp tiền để ủng hộ những người khó khăn trong mùa giãn cách tại TP.HCM.

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Phi Nhung vừa ủng hộ 10 triệu đồng để giúp đỡ bà con tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ đã quyên góp số tiền 10 triệu đồng để mua những nhu yếu phẩm. Bởi vì dịch bệnh di chuyển khó khăn, nữ ca sĩ đã không trực tiếp đi trao quà từ thiện mà thông qua một người quen trước đó. Dưới bài đăng của cô, nhiều người bày tỏ sự cảm động của mình dành cho nữ ca sĩ. Nhiều người đã dành lời khen cho nghĩa cử cao đẹp, "lá lành đùm lá rách" của cô.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là dòng trạng thái có phần kỳ lạ của Phi Nhung: "Con rất vui mừng được thầy Pháp Như gieo duyên nhưng thầy ơi, con sắp hết tiền rồi. Buổi tối nấu ăn, ban ngày thì có thầy chia sẻ cho bà con hạnh phúc nhất. Được quý thầy cô giúp đỡ con làm phước".

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Bài đăng của Phi Nhung trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình
Ngay thời điểm 'nhạy cảm' trong ồn ào với Hồ Văn Cường, Phi Nhung bỗng than thở 'sắp hết tiền rồi', mong mọi người đừng chê cười - Ảnh 3
Ngay thời điểm 'nhạy cảm' trong ồn ào với Hồ Văn Cường, Phi Nhung bỗng than thở 'sắp hết tiền rồi', mong mọi người đừng chê cười - Ảnh 4
 Một số bình luận của Phi Nhung bên dưới bài đăng mới

Dưới bài đăng, Phi Nhung còn nói thêm: “Bàn tay con nhỏ bé quá. Mong mọi người đừng chê cười em nhé. Bây giờ là ai giúp được bà con nghèo bao nhiêu cũng nhận hạnh phúc nên mình đừng tự ti nha”.

Ngay thời điểm 'nhạy cảm' trong ồn ào với Hồ Văn Cường, Phi Nhung bỗng than thở 'sắp hết tiền rồi', mong mọi người đừng chê cười - Ảnh 5
Những lời động viên và khen ngợi của cư dân mạng dành cho Phi Nhung vì hành động tử tế

Bên cạnh những lời khen cho hành động tử tế với đời, những lời này của Phi Nhung được đưa ra ngay khi thời điểm cô phải hoàn trả tất cả tiền cát-xê cho con nuôi là Hồ Văn Cường gây hoang mang dư luận. Bởi vì ngay trước đó cô đã hứa rằng ngay sau khi kỳ thi THPT kết thúc, cô sẽ gửi lại tất cả khoản tiền mà từ trước tới giờ cô giữa giúp Hồ Văn Cường.

Cụ thể, vì lùm xùm ăn chặn tiền cát-xê của con trai nuôi trước đây, Phi Nhung đã cam đoan sẽ đưa lại cho Hồ Văn Cường tổng cát-xê của Cường mà cô và quản lý đang giữ ngay khi cậu thi xong. Động thái này của nữ ca sĩ được cho là đã làm cư dân mạng tạm tin tưởng và bình tĩnh chờ đợi nên khi status than hết tiền của cô xuất hiện, nhiều người không tránh khỏi việc khó hiểu.

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Phi Nhung từng tuyên bố sẽ gửi trả Hồ Văn Cường số tiền cát-xê mà mình đang giữ hộ sau khi cậu thi xong - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, sau ồn ào "giữ hộ" cát-xê, mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã trở lại bình thường qua những hình ảnh và video cô chia sẻ trên MXH. Sắp tới, nữ ca sĩ sẽ có buổi biểu diễn ở Mỹ cùng với nhiều các tên tuổi hải ngoại khác. Tuy vậy, vẫn chưa rõ Phi Nhung sẽ gửi lại tiền cho Cường trước hay sau chuyến đi này.

Sau lùm xùm chấn động VBiz, Hồ Văn Cường lộ diện bên mẹ nuôi, thái độ của Phi Nhung gây chú ý khi đứng cạnh mẹ ruột

Sau lùm xùm chấn động VBiz, Hồ Văn Cường lộ diện bên mẹ nuôi, thái độ của Phi Nhung gây chú ý khi đứng cạnh mẹ ruột

Hồ Văn Cường vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và mới đây anh đã có màn xuất hiện cùng mẹ ruột và mẹ nuôi khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường - Phi Nhung Phi Nhung - Hồ Văn Cường

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