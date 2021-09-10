Tình trạng hiện tại của Phi Nhung sau thời gian điều trị Covid-19?

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung nằm trong phòng ICU, được thở máy và chạy thận lọc máu liên tục.

Mới đây trên trang cá nhân, quản lý Phi Nhung đã có cập nhật về tình hình sức khỏe hiện giờ của nữ ca sĩ. Cụ thể, trên trang cá nhân, quản lý Phi Nhung cho biết: "Mấy ngày nay mình không update tin tức chị Phi Nhung vì chị vẫn đang điều trị tích cực từ bệnh viện Chợ Rẫy và thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai cũng như ai nên không thể phiền bác sĩ". Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 được gia đình cô xác nhận vào hôm 26/8. Khi đó, bệnh tình Phi Nhung đã chuyển nặng, cô được chuyển viện từ bệnh viện Gia An 115 vào Chợ Rẫy cấp cứu ngay trong đêm 25/8.

Quản lý Phi Nhung chia sẻ thêm: "Giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn khi nào có thông tin chính thức mới hơn ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo". Ca sĩ Phi Nhung. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung nằm trong phòng ICU, được thở máy và chạy thận lọc máu liên tục nhưng chưa cần can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Sau 15 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe nữ ca sĩ Phi Nhung có lúc đã chuyển biến tốt. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Phi Nhung chia sẻ nữ ca sĩ có phản ứng lại khi nghe giọng bác sĩ gọi. Thông tin trên khiến khán giả yêu mến nữ ca sĩ vui mừng. Trước đó, trong một livestream, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều cho biết con gái của Phi Nhung vẫn thường xuyên liên lạc và chia sẻ tình hình tiến triển của mẹ.Cụ thể, Wendy - con gái Phi Nhung cho biết nếu tình hình diễn biến tốt thì giọng ca Áo mới Cà Mau sẽ được bác sĩ rút ống thở để tập thở vào tuần tới. Phi Nhung và con gái Ca sĩ Trizzie Phương Trinh xem Phi Nhung như em gái ruột. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và thông tin về tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung sớm nhất đến độc giả.

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