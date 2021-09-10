'Vua shopping nhạc Việt' có câu trả lời 'gây choáng' cực mạnh khi được cư dân mạng hỏi về việc sao kê của Trấn Thành

Hậu trường 10/09/2021 09:17

Phản ứng của Nathan Lee đã ngay lập tức được dân mạng bàn tán vì bình luận mang tính chất "cà khịa" rõ ràng?

Cụm từ "sao kê" đang được dân mạng quan tâm hơn cả sau khi một nữ đại gia 50 tuổi đã réo tên loạt nam/nữ nghệ sĩ liên quan đến vấn đề minh bạch trong từ thiện. Hiện tại, người đầu tiên thực hiện sao kê chính là MC Trấn Thành, anh đã đăng tải hơn 1.000 trang giấy sao kê và quay video nói rõ về những khoản chi mà đông đảo mọi người thắc mắc.

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Hiện tại, dân mạng đang chia làm 2 luồng ý kiến, một bên ủng hộ Trấn Thành và bên còn lại ủng hộ nữ đại gia 50 tuổi. Trong khi tất cả mọi người vẫn chưa hết quan tâm đến 1.000 trang giấy sao kê của Trấn Thành thì mới đây, một bình luận của nam ca sĩ Nathan Lee đã thu hút sự chú ý của mọi người.

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Nathan Lee được biết đến với tính cách thẳng thắn, không ngại va chạm, khi được một cư dân mạng hỏi: "Anh suy nghĩ như thế nào về vụ sao kê của TT ạ?". Nhiều người phỏng đoán "TT" ở đây chính là Trấn Thành vì anh vừa đăng tải bản sao kê gần đây. Ngay sau đó, Nathan Lee đã trả lời: "Anh tin TT nhưng anh không tin TT nha em!".

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Câu trả lời được xem là "gây lú" nhưng cũng không kém phần khéo léo của nam ca sĩ "Yêu thương quay về" khiến nhiều người bật cười. Không cần nói nhiều, netizen dự đoán "TT" mà Nathan Lee nhắc đến có hai nhân vật đó là Trấn Thành và Thủy Tiên, thế nhưng thứ tự tên ai được nhắc trước thì chỉ có mình nam ca sĩ biết mà thôi.

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Netizen đoán "TT" mà Nathan Lee nhắc chính là Thủy Tiên và Trấn Thành - Ảnh: Internet

Bình luận vừa thâm thúy nhưng cũng không kém phần tinh tế của Nathan Lee hiện đang được nhiều người truyền tay nhau trên các diễn đàn mạng xã hội.

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Từ khóa:   Thủy Tiên sao kê Nathan Lee cà khịa Trấn Thành sao kê

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