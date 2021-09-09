Hoa hậu Phạm Hương đăng ảnh cho con ti sữa, có một điểm đặc biệt khiến dân mạng phải xuýt xoa

Hậu trường 09/09/2021 21:49

Dân mạng đã không ngừng dành lời khen cho Phạm Hương ngay sau khi cô đăng tải bức ảnh này.

Vừa qua, Hoa hậu Phạm Hương gây bất ngờ khi khoe ảnh con trai thứ hai của mình sau một thời gian dài định cư tại Mỹ. Đã có rất nhiều bình luận chúc mừng Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 và cũng không quên dành những lời tốt đẹp cho nàng Hậu.

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Cận cảnh hai cậu con trai của Phạm Hương - Ảnh: FBNV

Mới đây, Phạm Hương đã đăng tải bức ảnh cô đang cho con ti sữa, để lộ một phần bầu sữa căng tràn nhưng được dân mạng hết mực khen ngợi. Điều khiến mọi người xuýt xoa chính là nhan sắc nổi bật của cô.

Dù đã là mẹ hai con, đồng thời bức ảnh mà nàng Hậu đăng tải có lẽ là thời điểm cô vừa sinh em bé xong, thế nhưng nhan sắc lại đẹp miễn bàn thế này. Làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt sắc sảo, netizen thậm chí còn dành nhiều lời khen "có cánh" và cho rằng vẻ đẹp Phạm Hương ngày càng mặn mà.

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Kể từ khi sang Mỹ định cư, Phạm Hương không tham gia hoạt động showbiz nào. Thời điểm cô công bố ảnh con trai đầu lòng đã khiến cho mạng xã hội "dậy sóng". Đã không ít người nhắc lại chuyện xưa, cho rằng cô đã "nói dối" để sang Mỹ sinh con.

Dù hiện tại Phạm Hương không còn xuất hiện quá nhiều trước công chúng nhưng cuộc sống của nàng Hậu vẫn luôn được khán giả quan tâm. Người hâm mộ của Phạm Hương cũng mong cô sẽ sớm trở về Việt Nam để hoạt động showbiz như trước đây.

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 Nhan sắc Phạm Hương được chụp lại trong tiệc sinh nhật vừa qua - Ảnh: FBNV
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