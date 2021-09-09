Trang Trần bất ngờ 'bênh vực', sẵn sàng 'block' cư dân mạng nếu khích cô chửi nữ đại gia từng 'khẩu chiến'?

Tin tức giải trí 09/09/2021 19:22

Hành động mới đây của Trang Trần khiến dân mạng bất ngờ, đặc biệt là cách nói chuyện của cựu người mẫu về nữ doanh nhân từng gây chiến rùm beng.

Thời gian vừa qua, Trang Trần cũng là một cái tên nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng khi cô bị nữ đại gia 50 tuổi "réo tên" về vấn đề minh bạch trong từ thiện. Khi bị "chỉ mặt điểm tên", Trang Trần không ngần ngại to tiếng, thậm chí là "chửi" nữ đại gia trong một video mà còn có những lời lẽ được cho là "tuyên chiến".

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 Trang Trần được dân mạng quan tâm khi dính vào vấn đề 'sao kê' - Ảnh: Internet

Khi mọi chuyện vẫn đang được khán giả chú ý từng chi tiết thì mới đây, Trang Trần bất ngờ đăng tải một bài viết khiến cho đông đảo dân mạng "mắt chữ A mồm chữ O". Cụ thể, Trang Trần tiết lộ có dân mạng nhắn tin và kích động cô chửi nữ đại gia nói trên. Tưởng chừng cựu người mẫu sẽ đồng ý với cư dân mạng này nhưng hành động "quay xe" của cô làm cho ai cũng bất ngờ. 

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Bài viết của Trang Trần có nội dung như sau: "Chắc chắn những inbox (tin nhắn) dạng này đều nhận nút block (chặn). Hãy là người văn minh! Học cách bớt bầy đàn và a dua. Inbox (tin nhắn) nhà tôi không để trả lời những tin nhắn tiêu cực. Tôi đủ thông minh để biết mình cần làm gì. Và rất ghét những trò kích động hạ bệ tiểu nhân. Mọi việc hãy dùng cái đầu để nghĩ và đôi mắt để nhìn đôi tai để nghe..."

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Trước đó, Trang Trần được xem là không phục với "những giấc mơ" mà nữ đại gia kia chia sẻ và bày tỏ rất bức xúc với những lời "vu khống" đó. Chính vì vậy động thái này của bà chủ bún đậu khiến cư dân mạng xôn xao không ngừng.

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