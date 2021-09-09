Bức ảnh được cho là Ngô Diệc Phàm mà cộng đồng mạng lan truyền từ tối qua đến nay hiện đã có thêm thông tin mới.

Sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm đã tiêu tan kể từ khi anh bị tố cáo qua đêm với nhiều cô gái, đồng thời còn quan hệ với trên dưới 7 người chưa đủ 18 tuổi. Hiện tại, nam diễn viên/ca sĩ họ Ngô đã chính thức bị bắt nhưng những thông tin của anh vẫn luôn được dân mạng quan tâm.

Tối qua, một blogger xứ Trung đã chia sẻ một bức ảnh với dòng trạng thái "Có vẻ như đây là hình ảnh của nghệ sĩ người Canada nào đó" đã thu hút được đông đảo sự chú ý của dân mạng. Trong hình là một người có thân hình cao to đang bị hai giám sát viên canh giữ, đồng thời chân bị "khóa cứng" được dân mạng phỏng đoán không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm.

Hình ảnh được blogger người Trung tung lên Weibo thu hút sự quan tâm 'khủng'.

Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh của cựu thành viên EXO trong tù nhưng nếu để ý kỹ hơn thì tấm bảng trên tường có dòng chữ "khoa da liễu". Do đó, dân mạng đã đặt nghi vấn liệu có phải Ngô Diệc Phàm bị bệnh về "giang mai" nên mới được cảnh sát đưa đến bệnh viện để khám?

Bên cạnh đó, netizen còn thử ghép ảnh Ngô Diệc Phàm với thanh niên đang bị canh chừng kia thì cho ra kết quả khá khớp. Điều này càng khiến cho thông tin Ngô Diệc Phàm bị bệnh và được cảnh sát đưa đi khám chữa bệnh càng hợp lý.

Dân mạng ghép ảnh Ngô Diệc Phàm vào thanh niên kia khá khớp.

Danh tính của thanh niên trong bức ảnh kia vẫn chưa được ai xác thực và việc Ngô Diệc Phàm bị bệnh giang mai lại càng không, tất cả chỉ mới là phỏng đoán của cư dân mạng. Tuy nhiên, xâu chuỗi lại nhiều sự việc thì dân mạng đưa ra nghi vấn không phải là không có cơ sở.

Xôn xao ảnh Ngô Diệc Phàm trong tù, dân mạng chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ thấy quá thê thảm? Dân mạng đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh được cho là Ngô Diệc Phạm kể từ khi anh vướng vào vòng lao lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-ngo-diec-pham-bi-giang-mai-duoc-canh-sat-dan-vao-benh-vien-kham-423340.html