MC Quyền Linh bỗng 'tỏ tình' với một cô gái dù đang có cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc với vợ?

Hậu trường 09/09/2021 19:00

Màn ngỏ lời muốn làm quen "nhân vật đặc biệt" này của Quyền Linh khiến khán giả chú ý.

Cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc của MC Quyền Linh luôn được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Hiện tại, Quyền Linh vẫn đang tất bật trong công tác hỗ trợ người dân khó khăn vì tình hình dịch bệnh Covid-19. Trên trang cá nhân, anh vẫn luôn thường xuyên cập những hình ảnh từ thiện được dân mạng nhiệt tình ủng hộ. 

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MC Quyền Linh được đông đảo khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Gần đây, một "sự kiện" quan trọng khác cũng được nam MC nổi tiếng chia sẻ trên trang Facebook nhận được sự chú ý không kém.

Đó chính là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của hai vợ chồng, anh chia sẻ: "Vậy là tròn 15 năm rồi đó em yêu Nguyễn Dạ Thảo. 15 năm với biết bao nhiêu thay đổi, chỉ có tình cảm vợ chồng mình là không thay đổi. Anh vẫn thế, vẫn chiếc xe cũ kỹ với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, vẫn luôn mong muốn tụi mình sẽ bon bon khắp mọi nẻo đường góc phố để chăm sóc tình yêu như thuở ban đầu lưu luyến ấy em nhé. Lọ Lem, Hạt Dẻ sẽ làm cho tình yêu của ba mẹ thăng hoa mãi mãi. Hôm nay sẽ là ngày tình yêu của gia đình chúng ta. Chúc mừng 15 năm chung nhà, chung xe và chung một tình yêu".

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Bài viết đầy ngọt ngào của Quyền Linh đã nhận được "cơn mưa" lời khen của dân mạng. Chưa hết, mới đây khi bà xã Dạ Thảo đăng tải bức ảnh cô mặc áo dài thướt tha. Điều khiến khán giả chú ý nhất chính là dòng bình luận của MC Quyền Linh ngay dưới bài đăng của vợ: "Chào em gái. Anh có thể làm quen với em được không". Sau 15 năm chung sống với Dạ Thảo, cũng có ngày nam MC "xin làm quen" với một người con gái rồi đây!

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Bài đăng của bà xã Dạ Thảo - Ảnh chụp màn hình
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 Câu nói của Quyền Linh nhận được hơn 4,8 nghìn lượt like từ cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Bình luận trêu vợ đầy hài hước của Quyền Linh ngay lập tức được mọi người quan tâm. Ai cũng để lại bình luận khen ngợi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai vợ chồng.

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