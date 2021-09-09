Sau khi lộ tin 'đòi trói' trai đẹp, diễn viên H.L bị 'tố' gạ tình dù đã có nửa kia

Hậu trường 09/09/2021 15:23

Vụ đấu tố này đang rùm beng MXH khiến ai nấy hết sức bất ngờ.

Diễn viên H.L đình đám MXH đang bị tung tin nhắn 18+ ồn ào và rủ rê trai qua nhà, còn "đòi trói" khiến dân mạng chấn động. Chưa dừng lại ở đó, mới đây một chàng trai khác tên Đ. cũng tung tin nhắn cho thấy bị H.L. 'gạ tình'.

Theo thời gian hiển thị trong tin nhắn, những đoạn chat này có từ năm 2016. Như những gì trong ảnh chụp thể hiện, H.L. gạ Đ. xây dựng một mối quan hệ "mập mờ". Ngoài ra, trong tin nhắn với Đ., H.L. cũng nói rõ tình yêu của mình và H.T. trong trạng thái "open", sẵn sàng mời người thứ 3 về 'nhập cuộc vui'. 

Sau khi lộ tin 'đòi trói' trai đẹp, diễn viên H.L bị 'tố' gạ tình dù đã có nửa kia - Ảnh 1

Tin nhắn tố H.L khiến dân mạng chóng mặt

Trước đó, tối 8/9, một chàng trai bất ngờ đăng tải bài viết tố cặp đôi nghệ sĩ tên H.L (là diễn viên hài) và T (là quản lý, đồng thời được cho là người yêu của L) cùng lúc dụ dỗ anh sang nhà ngủ. Để chứng minh lời tố của mình là thật, chàng trai này còn chia sẻ loạt tin nhắn được cho là đang trò chuyện với cả H.L và T làm bằng chứng. Thông qua đoạn tin nhắn, có thể thấy diễn viên L cho biết anh và bạn trai T có mối quan hệ mở, không ngại rủ thêm chàng trai này sang nhà để "nhập cuộc vui" 3 người. Thậm chí H.L còn gửi ảnh nude cùng nhiều lời lẽ 18+ để thuyết phục chàng trai này.

Nói về bài viết này, chàng trai tên P chia sẻ: "Đây được xem là đời tư của cá nhân nhưng mình xin lỗi, mình không thích ai có mối quan hệ quá mở như thế này. Các bạn nói mình ** fame cũng được nhưng đối với mình bây giờ không có nghệ sĩ thì mình vẫn sống bình thường". 

Sau khi lộ tin 'đòi trói' trai đẹp, diễn viên H.L bị 'tố' gạ tình dù đã có nửa kia - Ảnh 2

Đoạn tin nhắn lộ trước đó còn có chi tiết 'đòi trói lại' khiến dân mạng xôn xao

Không chỉ vậy hàng loạt tin nhắn gạ gẫm được cả hai đã gửi cho người này khiến dân mạng không khỏi tò mò.

Hiện tại, vụ việc đấu tố gạ tình này vẫn gây xôn xa MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Từ khóa:   Huỳnh Lập Hồng Tú Huỳnh Lập gạ tình trai trẻ

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