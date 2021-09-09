Sở hữu nhan sắc 'lão hóa ngược', lại chăm khoe ảnh với người yêu, Ngô Thanh Vân khiến CĐM hối thúc sớm 'có tin vui'

Giải trí 09/09/2021 19:53

Nhiều khán giả hi vọng Ngô Thanh Vân sẽ sớm "về chung một nhà" với người yêu điển trai.

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân hiện đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng luôn được cư dân mạng khen ngợi về nhan sắc vì ngày càng thăng hạng khiến nhiều người tò mò xem bí quyết là gì? 

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Thực tế, gu ăn mặc của Ngô Thanh Vân dạo gần đây được xem là một trong những "vũ khí đắc lực" giúp cho nữ diễn viên thêm phần trẻ trung, năng động. Dù đã bước sang tuổi 42 nhưng những items mà Ngô Thanh Vân lựa chọn đều giúp cho cô "hack tuổi" đáng kể như: Áo croptop, quần jeans, quần short,... trong đó không không kể đến những màn bikini khoe body "đỉnh cao".

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Ngoài trang phục thì một yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho Ngô Thanh Vân trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống đó chính là tình yêu với bạn trai Huy Trần. Dù chưa một lần lên tiếng xác nhận nhưng những hình ảnh, cùng với bài đăng video thân mật, ngọt ngào của cả hai cũng đủ hiểu cặp đôi đang hạnh phúc nhường nào.

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Đáng chú ý, hiện tại Ngô Thanh Vân được cho là đang có mặt tại quê nhà của chàng. Do đó, nhiều người dự đoán có khả năng "đả nữ màn ảnh Việt" đã có cơ hội ra mắt gia đình Huy Trần. Cuộc sống mà Ngô Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân cũng khiến cho mọi người ghen tị vì quá nhẹ nhàng, ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc.

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 Nữ diễn viên liên tục khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu Việt Kiều

Với những gì mà cả Ngô Thanh Vân và Huy Trần chia sẻ, khán giả mong đợi cặp đôi sẽ sớm "về chung một nhà" thật sớm và Vbiz sẽ có thêm một couple tài sắc vẹn toàn.

Ảnh: Sưu tầm, FBNV

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