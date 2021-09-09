Việt Hương hành động 'ngay và luôn' sau sự cố phát nhầm 1 tấn gạo mốc, phản ứng của người dân gây chú ý

Hành động của người dân lẫn Việt Hương đều nhận được "cơn mưa" lời khen của cộng đồng mạng.

Ngày hôm qua (8/9), nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ đăng video xin lỗi về sơ suất lỡ phát nhầm gần 1 tấn gạo bị mốc cho người dân khó khăn. Sau khi video được nữ nghệ sĩ đăng tải, đông đảo dân mạng để bình luận ủng hộ Việt Hương vì cô không hề cố ý.

Như lời nữ nghệ sĩ đã hứa, cô sẽ đền bù số gạo bị mốc trên và hỗ trợ lại cho bà con bằng cách gửi lại gạo và cả mì gói. Hành động nhanh chóng và kịp thời của Việt Hương tiếp tục được khán giả bày tỏ sự yêu mến với những cô gắng của cô. Trong khi đó, về phía người dân "không may" bị nhận gạo mốc kia đã quay hẳn một clip và dành những lời khen "có cánh" cho Việt Hương.

Trong video, những người dân chia sẻ: "Nói chung là sự việc lỡ rồi, Việt Hương cũng không muốn đâu. Rất mang ơn Việt Hương đã nhiệt tình, cực khổ đến đây, mang ơn dữ lắm. Một nắm khi đói bằng một gói khi no, Việt Hương yên tâm đi, đừng có buồn..."

Sau khi video được đăng tải, Việt Hương cũng chia sẻ trên trang cá nhân của cô: "Hương xin lỗi đã gởi gạo không kiểm tra trước bị mốc, Hương xin gởi lại mì gói hoặc gạo. Mà các chỉ làm cái clip gởi Hương vậy nè. Thương quá xá, mấy bà này chửi thì nghe sướng tai, mà cưng ai thì biết cái nết. Thương lắm".

Bài đăng mới đây của Việt Hương - Ảnh chụp màn hình

Thời gian vừa qua, Việt Hương là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu khi sẵn sàng giúp đỡ những bà con vùng dịch gặp hoàn cảnh khó khăn với những hoạt động ý nghĩa và ấm áp như phát lương thực, nhu yếu phẩm, mua xe cấp cứu phục vụ miễn phí,...

Vợ chồng nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài làm từ thiện trong suốt thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-hanh-dong-ngay-va-luon-sau-su-co-phat-nham-1-tan-gao-moc-phan-ung-cua-nguoi-dan-gay-chu-y-423440.html