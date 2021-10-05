Cuối tuần qua, tờ Daily Mail đưa tin Emma Monkkonen, 24 tuổi, ở Phần Lan, và vợ chồng anh Daniil Gagarin, 30 tuổi, người Nga cùng nhau đi lặn biển ở một vịnh nhỏ La Zorra ở Torrevieja. Cả Emma và Daniil đều là huấn luyện viên thể hình và làm việc tại trung tâm thể dục thuộc một khu nghỉ mát ở Tây Ban Nha. Họ tự tin vào sức khỏe cũng như kỹ năng lặn biển của minh.

Đoạn video ghi lại cảnh Emma nhảy xuống nước trước tiên. Tuy nhiên, một đợt sóng lớn ập đến bất ngờ khiến cô nàng mất phương hướng và phải cố gắng bơi đến một tảng đá để bám trụ. Sóng lớn tiếp tục vùi dập cô gái, cuốn cô gái vào dòng nước sâu. Cả hai vợ chồng Daniil trên bờ đều vô cùng hốt hoảng, cố gắng hét lớn hướng dẫn Emma cách bơi vào nơi an toàn.

Khoảnh khắc sinh tử được ghi lại trở thành khoảnh khắc muốn quên đi nhất của người vợ

Giũa lúc cấp bách, anh Daniil quyết định nhảy xuống theo để cứu đồng nghiệp Emma. Anh kéo được Emma vào một tảng đá lớn, tuy nhiên, cuối cùng cả hai không thể bám trụ trước đợt sóng lớn và bị nước cuốn trôi. Vợ của Daniil, Darya khóc thét, bất lực chứng kiến cảnh chồng mình và Emma bị sóng lớn vùi dập và cuốn chìm trong dòng nước dữ, cuối cùng mất tích hoàn toàn. Đoạn video quay lại thảm cảnh nói trên gây ám ảnh cho người vợ vì trực tiếp chứng kiến phút gây kinh hoàng này.

Tuy đã thành công cứu được đồng nghiệp nhưng cuối cùng Daniil và Emma đã không qua khỏi

Theo truyền thông địa phương, một cuộc tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn diễn ra và thi thể Emma được tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 2 dặm. Thi thể anh Daniil cũng được tìm thấy ngày hôm sau. Chứng kiến sự việc, dư luận bàng hoàng và không đồng tình với việc nhảy từ vách đá xuống biển khi sóng lớn như trên. Tất cả mọi người, kể cả những người ưa mạo hiểm phải cẩn trọng đồng thời nên lựa chọn những hoạt động an toàn hơn.

Cảnh sát phát hiện thi thể cả 2 vài ngày sau đó

Ảnh: Daily Mail