Con gái nuôi Phi Nhung, Thiêng Ngân có lời giải đáp về việc mẹ qua đời 1 tuần vẫn chưa hề thấy mặt mũi cô bé ở lễ viếng tại nhà riêng cố nghệ sĩ.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từ giã dương thế vào ngày 28/9/2021. Sau khi Phi Nhung ra đi, gia đình đã tổ chức lễ cầu siêu cho cố ca sĩ. Tại nhà riêng của cố nghệ cũng diễn ra buổi lễ viếng với sự có mặt của bạn bè đồng nghiệp cùng với những vòng hoa tưởng niệm đồng nghiệp đã khuất. Sáng 4/10, tròn 1 tuần Phi Nhung ra đi, phía gia đình tiếp tục làm lễ cầu siêu và cúng thất đầu tiên cho cố ca sĩ tại Tu viện Khánh An và ở Mỹ. Tuy nhiên có một người con gái nuôi của Phi Nhung vẫn chưa hề xuất hiện bất kỳ ngày nào tại buổi lễ cầu siêu hay lễ viếng cố nghệ sĩ là Thiêng Ngân.

Các con nuôi và người thân đội tang cố nghệ sĩ trong buổi Lễ cầu siêu và cúng thất đầu tiên cho Phi Nhung tại Tu viện Khánh An. Ảnh: Internet Tới chiều 4/10, Thiêng Ngân đã có dòng trạng thái đầu tiên sẻ lý do vì sao chưa thể đi thắp nhang cho mẹ như các anh chị em trong nhà: "Em cũng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, em xin trả lời lại ạ. Là vì em chưa tiêm mũi vaccine nào nên em không thể lên Sài Gòn để gặp mẹ được. Em mong các cô chú, anh chị yêu mến mẹ cũng như là yêu mến em sẽ thông cảm và hiểu cho em".

Thiêng Ngân giải đáp lý do vì sao chưa thể có mặt để thắp nhang cho mẹ nuôi. Ảnh: Chụp màn hình Trước đó khi mẹ nuôi Phi Nhung mất, cô bé dân ca cũng có dòng trạng thái xin lỗi mẹ vì không thể đến thắp nhang cho mẹ được. Trước đó, Thiêng Ngân cũng từng lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi vì không thể tới dâng hương: "Con xin lỗi mẹ vì trong tình hình như vầy mà con không thể lên thắp nhang cho mẹ. Con cảm thấy bất lực và có lỗi với mẹ nhiều lắm. Mẹ con mình từng hứa là hết dịch mình sẽ gặp nhau, nhưng con không nghĩ là con sẽ gặp mẹ như thế này. Con không chịu đâu mẹ ơi. Mà mẹ yên tâm nha, con sẽ lên gặp mẹ. Con chích ngừa xong con sẽ lên mẹ liền. Con đem giấy báo nhập học cho mẹ coi nha, mẹ đừng buồn, con thương mẹ nhiều lắm". Thiêng Ngân và con gái nuôi vừa mới thi đậu đại học của Phi Nhung. Cô bé thường xuất hiện cùng mẹ trong các chương trình mà cố nghệ sĩ tham dự biểu diễn. Ảnh: Internet

Loạt ảnh người dân miền Tây viếng cố ca sĩ Phi Nhung gây xúc động Nhiều người dân miền Tây đã đăng tải hình ảnh lập tang cố nghệ sĩ Phi Nhung tại gia cùng tưởng niệm cô trên mạng xã hội.

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