"Người tình tri kỷ" của Phi Nhung bị 'mắng' vì dám 'thân mật trên mức cho phép' với cố nghệ sĩ?

'Người tình tri kỷ' của Phi Nhung tại Việt Nam vấp phải những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng vì hành vi thân mật trên mức cho phép đối với cố nghệ sĩ.

Nếu ở hải ngoại Phi Nhung có Mạnh Quỳnh là "người tình âm nhạc" thì tại Việt Nam cô có Nguyên Vũ là "tri âm tri kỷ". Và việc thân mật quá mức giữa nam ca sĩ và cố nghệ sĩ Phi Nhung dẫn đến những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng phản đối cách xưng hô của anh vừa qua với người đã khuất. Phi Nhung về miền Cực Lạc, trên trang cá nhân ca sĩ Nguyên Vũ cũng có lời chia buồn tới gia quyến người quá cố. Tuy nhiên, vì gọi Phi Nhung là "em" nên anh vấp phải những bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng vì dám "hỗn" với tiền bối. Trước đó nam MC Trấn Thành cũng "hứng" gạch đá vì điều tương tự. Nói về việc này, Nguyên Vũ lên tiếng thanh minh lúc sinh thời nữ ca sĩ gọi anh là "anh yêu" dù hơn đàn em tới tận 5 tuổi.

Nguyên Vũ gọi cố nghệ sĩ Phi Nhung là "em yêu" và nhận về nhiều chỉ trích đến nỗi phải đăng đàn phân trần thế này đây. Ảnh: Chụp màn hình Anh phân trần: "Có vài người thắc mắc sao Vũ 'dám' viết status gọi Phi Nhung là em, thậm chí nặng lời cho là Vũ hỗn láo và bất kính. Chỉ là từ lúc cô ấy lần đầu tiên trở về Việt Nam cho đến giờ, 2 người quen biết nhau rồi bắt đầu mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết vô tư và gọi nhau là anh em cho đến khi Vũ nhận được tin mình không còn được gặp mặt cô ấy nữa.

Trong lòng Vũ cô ấy vẫn mãi là một người em dễ thương chất phác mộc mạc như chính giọng hát của em ấy vậy. Mọi người hãy xem lại những hình ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của chúng tôi nhé. Đừng vội trách khi mà trong lòng Vũ cũng đang buồn vì sự ra đi mãi mãi của rất nhiều người thân quen và cả những người Vũ chỉ biết trên Facebook mà thôi". Sinh thời Nguyên Vũ được xem là "người tình tri kỷ âm nhạc" của Phi Nhung và cô thường gọi nam ca sĩ là "anh yêu". Ảnh: Internet Thật vậy, lúc sinh thời Phi Nhung từng công khai tiết lộ: "Ở hải ngoại Phi Nhung hát hợp nhất với Mạnh Quỳnh còn ở Việt Nam thì ăn ý với Nguyên Vũ nhất". Cố nghệ sĩ còn cho biết mình thường gọi thân mật Nguyên Vũ là "anh yêu" vì lý do này.

Nóng: Chồng cũ Phi Nhung lần đầu lộ diện bên con gái ruột Wendy sau khi cố nghệ sĩ qua đời? Hình ảnh một người đàn ông được cho là ba ruột của con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Và danh tính người này chưa từng được cố nghệ sĩ tiết lộ trước đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-tinh-tri-ky-cua-phi-nhung-bi-mang-vi-dam-than-mat-tren-muc-cho-phep-voi-co-nghe-si-428559.html