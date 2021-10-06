Khoảnh khắc hạnh phúc chưa từng công bố của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, xem xong mà rưng rưng muốn thời gian quay trở lại

Khác hoàn toàn với hình ảnh rụt rè, nhút nhát và kiệm lời thường thấy ở thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường lúc nhỏ khi ở cạnh cố ca sĩ Phi Nhung lại vô cùng liến thoắng, hoạt ngôn và vui vẻ. Thậm chí còn là "cây hài" trêu chọc mẹ, mang đến những tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong gia đình sau 1 ngày đi diễn đầy mệt nhọc của Phi Nhung.

Một Hồ Văn Cường cực kỳ "lầy lội", "chặt chém" mẹ đến mức cố nghệ sĩ Phi Nhung không thể nói được lời nào

Đoạn clip Hồ Văn Cường đùa giỡn với cố ca sĩ Phi Nhung đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. khán giả sẽ không nhận ra một Hồ Văn Cường trước đây. Thậm chí, Hồ Văn Cường còn "lầy" và nhây đến nỗi không để cho mẹ nuôi nói được lời nào.

Nhiều người khi xem đoạn clip đều nhận xét hai mẹ con rất thân thiết và điều đó cho thấy những mâu thuẫn thời gian gần đây không quá lớn như những gì cư dân mạng đồn thổi: "Đoạn clip đã phần nào giải oan cho cả Phi Nhung lẫn Hồ Văn Cường", "Thực tế, mối quan hệ mẹ con của Phi Nhung - Hồ Văn Cường cực kỳ thân thiết, ngay cả với mẹ ruột mình mà mình còn chưa làm được như thế",…