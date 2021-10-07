Dương Triệu Vũ thông báo tang sự cho cha, con trai ruột NS Hoài Linh có động thái mới khi hay tin ông nội mất

Dương Triệu Vũ thay mặt gia đình công bố tang sự cho cha, nhiều nghệ sĩ để lại bình luận chia buồn phía dưới.

Tối 6/10, ca sĩ Phương Trang - em gái ruột nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ báo tin ba ruột qua đời. Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h18 phút theo giờ Việt Nam. Thông tin này khiến đông đảo nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng, xót xa. Ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng lập tức đổi ảnh đại diện để tưởng nhớ người thân sinh ra mình. Anh nghẹn ngào viết trên trang cá nhân: "Thương và suốt đời mang ơn bố". Ca sĩ Phương Trang, em gái nghệ sĩ Hoài Linh thông báo về sự ra đi của ba mình

Vài phút sau đó, con trai ruột NS Hoài Linh là Võ Lê Thành Vinh đã thay đổi hình đại diện trên trang cá nhân thành hình chụp cùng ông nội, đính kèm biểu tượng khóc. Bên dưới bài đăng, rất nhiều sao Việt và netizen đã gửi lời chia buồn tới gia quyến của anh.

Sáng ngày 7/10, Dương Triệu Vũ đại diện gia đình gửi lời cảm tạ và thông báo về tang lễ của ba mình. Nam ca sĩ cho biết do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên gia đình đang lo lắng hậu sự, khi nào chu toàn sẽ thông báo đến mọi người yên tâm. Dương Triệu Vũ đưa ra thông báo về tang sự của ba Nhiều nghệ sĩ để lại bình luận thương tiếc và chia buồn bên dưới bài đăng của Dương Triệu Vũ Dương Triệu Vũ, Hoài Linh cùng ba mẹ trong khoảnh khắc lúc ông còn sinh thời Ảnh: Chụp màn hình và FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-trieu-vu-thong-bao-tang-su-cho-cha-con-trai-ruot-ns-hoai-linh-co-dong-thai-moi-khi-hay-tin-ong-noi-mat-429293.html