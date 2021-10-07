Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: "Vĩnh biệt bố", hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt

Sao Việt 07/10/2021 12:27

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được ba mẹ Hoài Linh coi như con cái ruột thịt trong nhà.

Tối ngày 6/10, ca sĩ Phương Trang, em ruột nghệ sĩ Hoài Linh lên trang cá nhân báo tin ba đẻ vừa từ trần. Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ 18 phút tối.

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: 'Vĩnh biệt bố', hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt - Ảnh 1
Hoài Linh, Dương Triệu Vũ bên 2 đấng sinh thành

Sau khi hay biết thông tin, Đàm Vĩnh Hưng, người rất thân thiết với phía gia đình Hoài Linh cũng có đôi lời gửi đến người cha quá cố của đàn anh. Mr. Đàm gọi thân mật cha Hoài Linh là "bố" và bày tỏ nhiềm tiếc thương vô tận: "Vĩnh biệt bố. Mong bố sớm về nơi thiên đàng. Chúng con mãi mãi nhớ thương bố. Con của bố, Đàm Vĩnh Hưng".

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: 'Vĩnh biệt bố', hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt - Ảnh 2

Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình Hoài Linh. Nam ca sĩ thường xuyên lui tới gia đình, dùng cơm thân mật, thậm chí được xem như con cái trong nhà của Hoài Linh và Dương Triệu Vũ. Trong một bức ảnh được hé lộ, "ông hoàng nhạc Việt" còn tự tay cắt tóc cho mẹ của danh hài Hoài Linh.

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: 'Vĩnh biệt bố', hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt - Ảnh 3Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: 'Vĩnh biệt bố', hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt - Ảnh 4

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: 'Vĩnh biệt bố', hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên lui tới nhà gia đình Hoài Linh và được ba mẹ nghệ sĩ coi như con đẻ

 Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: 'Vĩnh biệt bố', hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt - Ảnh 6

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: 'Vĩnh biệt bố', hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt - Ảnh 7
"Ôn hoành nhạc Việt" thậm chí còn tự tay cắt tóc cho mẹ danh hài Hoài Linh

 Ảnh: Internet và Chụp màn hình

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