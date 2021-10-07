Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: "Vĩnh biệt bố", hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt

Tối ngày 6/10, ca sĩ Phương Trang, em ruột nghệ sĩ Hoài Linh lên trang cá nhân báo tin ba đẻ vừa từ trần. Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ 18 phút tối.

Hoài Linh, Dương Triệu Vũ bên 2 đấng sinh thành

Sau khi hay biết thông tin, Đàm Vĩnh Hưng, người rất thân thiết với phía gia đình Hoài Linh cũng có đôi lời gửi đến người cha quá cố của đàn anh. Mr. Đàm gọi thân mật cha Hoài Linh là "bố" và bày tỏ nhiềm tiếc thương vô tận: "Vĩnh biệt bố. Mong bố sớm về nơi thiên đàng. Chúng con mãi mãi nhớ thương bố. Con của bố, Đàm Vĩnh Hưng".