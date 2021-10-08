Mai Phương Thuý làm giám khảo Miss World Vietnam 2021

Mai Phương Thuý cùng với Đàm Vĩnh Hưng sẽ ngồi ghế nóng Miss World Vietnam 2021, theo như công bố mới nhất đến từ BTC.
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Sau khi 5 giám khảo của Miss World Việt Nam 2021 được công bố tại họp báo tháng 4/2021, BTC tiếp tục đưa ra cái tên tiếp theo ngồi ghế nóng của cuộc thi. Theo đó, hoa hậu Mai Phương Thúy sẽ là thành viên tiếp theo của hội đồng giám khảo và là lần thứ 2 ngồi ghế nóng của cuộc thi.
Chia sẻ về vai trò cầm cân nảy mực của mình, Mai Phương Thúy chia sẻ “Đó là sự áp lực không của riêng Thuý mà còn các của giám khảo khác trong cuộc thi, khi mùa đầu tiên đã chọn ra top 3 xuất sắc. Các em đều có thành tích tốt ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau phù hợp với thể mạnh mà bản thân muốn phát triển. Đây là điều mà giám khảo rất vui và lấy làm tự hào. Hy vọng mùa mới này chúng ta sẽ có thêm nhiều gương mặt ấn tượng và xinh đẹp”.
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý là một trong những người đẹp được công chúng biết đến nhiều nhất và vẫn giữ được sức hút tới hiện tại. Dù đã đăng quang hơn 10 năm nhưng phong độ và nhan sắc của Mai Phương Thúy thường được báo chí khai thác.
Ngoài hoạt động trong giới showbiz, Mai Phương Thuý còn hoạt động kinh doanh khá thành công. Cô cũng là người đẹp có tư duy hiện đại và thường có những phát ngôn trực tiếp tình yêu và tiền bạc gây chú ý với khán giả.
Trước đó, BTC Miss World Vietnam cũng đã công bố hội đồng Ban giám khảo Miss World Vietnam 2021 gồm: Ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong – Trưởng BGK; Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh; Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy; Đương kim Hoa Hậu thế giới - Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh; Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vị trí giám khảo cuối cùng của Miss World Việt Nam 2021 sẽ được công bố sau.
Do ảnh hưởng của dịch Covid nên thời gian tuyển sinh của Miss World Vietnam 2021 sẽ được kéo dài. Hạn cuối nộp hồ sơ dự thi sẽ được gia hạn đến hết ngày 26/2/2022.
Ảnh: BTC