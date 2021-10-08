Mai Phương Thuý làm giám khảo Miss World Vietnam 2021

Sau khi 5 giám khảo của Miss World Việt Nam 2021 được công bố tại họp báo tháng 4/2021, BTC tiếp tục đưa ra cái tên tiếp theo ngồi ghế nóng của cuộc thi. Theo đó, hoa hậu Mai Phương Thúy sẽ là thành viên tiếp theo của hội đồng giám khảo và là lần thứ 2 ngồi ghế nóng của cuộc thi.

Chia sẻ về vai trò cầm cân nảy mực của mình, Mai Phương Thúy chia sẻ “Đó là sự áp lực không của riêng Thuý mà còn các của giám khảo khác trong cuộc thi, khi mùa đầu tiên đã chọn ra top 3 xuất sắc. Các em đều có thành tích tốt ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau phù hợp với thể mạnh mà bản thân muốn phát triển. Đây là điều mà giám khảo rất vui và lấy làm tự hào. Hy vọng mùa mới này chúng ta sẽ có thêm nhiều gương mặt ấn tượng và xinh đẹp”.