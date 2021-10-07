Phía Thuỷ Tiên vừa đưa ra thông tin mới nhất liên quan đến ồn ào chuyến từ thiện của nữ ca sĩ ở tỉnh Quảng Trị.
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Ngày 6/10, chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - khẳng định việc ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ cho người dân tại Quảng Trị sau đợt bão lũ cuối năm 2020 lưu truyền trên mạng xã hội là có thật. Tổng số tiền từ thiện ở tỉnh Quảng Trị rơi vào khoảng 33,4 tỷ đồng, không thống kê được con số chính xác.
Giải thích lý do có những con số "khoảng" trong văn bản chứ không rõ ràng là bao nhiêu, ông Hùng cho biết đó là vì số hộ và số tiền mà đoàn từ thiện của nữ ca sĩ này đã trao cho người dân ở đây chưa có con số chính xác mà chỉ là ước chừng.
Trưa nay, phía Thuỷ Tiên tiếp tục lên tiếng về số tiền từ thiện tại tỉnh Quảng Trị. Theo đó, FC Thuỷ Tiên gửi lời cảm ơn đến ông Đào Mạnh Hùng vì đã làm rõ số tiền từ thiện khoảng 33,4 tỷ đồng, cũng như một lần nữa nhấn mạnh việc rất khó có thể xác định rõ số tiền đã chi là bao nhiêu. Sở dĩ có việc này là do nhiều lần vợ chồng Thuỷ Tiên đã tự bỏ thêm tiền túi ra để làm từ thiện nên rất khó thống kê con số chính xác. Fanpage cũng cho biết dù lần đầu tiên làm từ thiện tại tỉnh Quảng Trị, Thuỷ Tiên và Công Vinh không đã không hệ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc mà liên hệ trực tiếp với chính quyền. Theo đó thì vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã trao thêm số tiền túi bỏ ra cho những hộ khó khăn ở Quảng Trị không có tên trong danh sách. Đó là lý con con số thống kê nằm ở chữ "khoảng" chứ không phải rõ ràng cụ thể như những địa phương khác.