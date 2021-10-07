Phía Thuỷ Tiên đưa ra lý do việc không thống kê được chính xác số tiền từ thiện ở Quảng Trị?

Sao Việt 07/10/2021 16:04

Phía Thuỷ Tiên vừa đưa ra thông tin mới nhất liên quan đến ồn ào chuyến từ thiện của nữ ca sĩ ở tỉnh Quảng Trị.

Ngày 6/10, chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - khẳng định việc ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ cho người dân tại Quảng Trị sau đợt bão lũ cuối năm 2020 lưu truyền trên mạng xã hội là có thật. Tổng số tiền từ thiện ở tỉnh Quảng Trị rơi vào khoảng 33,4 tỷ đồng, không thống kê được con số chính xác.

Phía Thuỷ Tiên đưa ra lý do việc không thống kê được chính xác số tiền từ thiện ở Quảng Trị? - Ảnh 1
Văn bản xác nhận Thủy Tiên hỗ trợ khoảng 33,4 tỷ đồng cho UBMTTQ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: FBNV

Giải thích lý do có những con số "khoảng" trong văn bản chứ không rõ ràng là bao nhiêu, ông Hùng cho biết đó là vì số hộ và số tiền mà đoàn từ thiện của nữ ca sĩ này đã trao cho người dân ở đây chưa có con số chính xác mà chỉ là ước chừng.

Phía Thuỷ Tiên đưa ra lý do việc không thống kê được chính xác số tiền từ thiện ở Quảng Trị? - Ảnh 2
Hình ảnh Thủy Tiên trong chuyến đi từ thiện miền Trung năm ngoái. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trưa nay, phía Thuỷ Tiên tiếp tục lên tiếng về số tiền từ thiện tại tỉnh Quảng Trị. Theo đó, FC Thuỷ Tiên gửi lời cảm ơn đến ông Đào Mạnh Hùng vì đã làm rõ số tiền từ thiện khoảng 33,4 tỷ đồng, cũng như một lần nữa nhấn mạnh việc rất khó có thể xác định rõ số tiền đã chi là bao nhiêu. Sở dĩ có việc này là do nhiều lần vợ chồng Thuỷ Tiên đã tự bỏ thêm tiền túi ra để làm từ thiện nên rất khó thống kê con số chính xác. Fanpage cũng cho biết dù lần đầu tiên làm từ thiện tại tỉnh Quảng Trị, Thuỷ Tiên và Công Vinh không đã không hệ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc mà liên hệ trực tiếp với chính quyền. Theo đó thì vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã trao thêm số tiền túi bỏ ra cho những hộ khó khăn ở Quảng Trị không có tên trong danh sách. Đó là lý con con số thống kê nằm ở chữ "khoảng" chứ không phải rõ ràng cụ thể như những địa phương khác.

Phía Thuỷ Tiên đưa ra lý do việc không thống kê được chính xác số tiền từ thiện ở Quảng Trị? - Ảnh 3

Phía Thuỷ Tiên đưa ra lý do việc không thống kê được chính xác số tiền từ thiện ở Quảng Trị? - Ảnh 4
FC Thủy Tiên lên tiếng về số tiền "khoảng" chứ không chính xác ủng hộ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: FBNV

 

 

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: "Vĩnh biệt bố", hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: "Vĩnh biệt bố", hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được ba mẹ Hoài Linh coi như con cái ruột thịt trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên làm từ thiện Công Vinh và Thủy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"