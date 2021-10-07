Ngày 6/10, chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - khẳng định việc ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ cho người dân tại Quảng Trị sau đợt bão lũ cuối năm 2020 lưu truyền trên mạng xã hội là có thật. Tổng số tiền từ thiện ở tỉnh Quảng Trị rơi vào khoảng 33,4 tỷ đồng, không thống kê được con số chính xác.

Văn bản xác nhận Thủy Tiên hỗ trợ khoảng 33,4 tỷ đồng cho UBMTTQ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: FBNV

Giải thích lý do có những con số "khoảng" trong văn bản chứ không rõ ràng là bao nhiêu, ông Hùng cho biết đó là vì số hộ và số tiền mà đoàn từ thiện của nữ ca sĩ này đã trao cho người dân ở đây chưa có con số chính xác mà chỉ là ước chừng.