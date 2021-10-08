Trương Thế Vinh nói gì khi bị Jack 'hỗn hào' ném chai nước vô mặt?

Sao Việt 08/10/2021 06:43

Khi được cộng đồng mạng hỏi về hành vi của Jack trong clip hậu trường "Running Man", Trương Thế Vinh đã có câu trả lời đáp trả.

Vài ngày trước, "Running Man" bản Việt đăng tải đoạn clip hậu trường tập Đức Phúc làm khách mời trên fanpage. Đáng chú ý, trong một trò chơi tập thể, hành động Jack ném thẳng chai nhựa vào mặt Trương Thế Vinh gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội vì dân mạng cho rằng, hành vi của Jack là cực kỳ vô lễ với tiền bối có vai vế cỡ cha chú của mình.

Trương Thế Vinh nói gì khi bị Jack 'hỗn hào' ném chai nước vô mặt? - Ảnh 1
Jack có hành động gây tranh cãi với Trương Thế Vinh trong tập hậu trường "Running Man" vừa được phát sóng. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh ý kiến chỉ trích Jack có thái độ vô lễ với đàn anh thì có nhiều người lên tiếng bệnh vực giọng ca "Hoa Hải Đường" khi cho rằng đây chỉ là màn tương tác trong một chương trình thực tế, đừng nên quá khắt khe.

Ngày 6/10, một netizen đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của Trương Thế Vinh để hỏi trực tiếp nam ca sĩ xem thái độ và suy nghĩ của anh chàng ra sao. Người này hỏi: "Bị Jack cho chai nước vào mặt, anh cảm thấy sao?". Trương Thế Vinh liền có câu động thái đáp trả cực gắt cũng cực kỳ văn minh: "Anh thấy người hỏi câu này rất hẹp hòi và nhỏ nhen".

Trương Thế Vinh nói gì khi bị Jack 'hỗn hào' ném chai nước vô mặt? - Ảnh 2

Trương Thế Vinh nói gì khi bị Jack 'hỗn hào' ném chai nước vô mặt? - Ảnh 3
Dân mạng vội chỉnh sửa câu hỏi khiếm nhã thành bình luận đáng yêu trước phần đáp trả tinh tế của Trương Thế Vinh. Ảnh: Chụp màn hình

Màn đáp trả của giọng ca 'Tình Yêu Hoa Gió" nhận được "bão" like của cộng đồng mạng và dân tình quay sang "cà khịa" chủ nhân của câu hỏi trên. Trước phản ứng của Trương Thế Vinh và cộng đồng mạng, người này vội chỉnh sửa lại câu hỏi là: "Anh Vinh dễ thương hơn anh Jack phải không các fan?"

Trương Thế Vinh nói gì khi bị Jack 'hỗn hào' ném chai nước vô mặt? - Ảnh 4
Các thành viên nam trong dàn cast vẫn đang có quan hệ rất tốt. Ảnh: BTC

 

‘Gia tài’ nghệ thuật ‘khủng' của Chi Pu không phải ngôi sao nào cũng làm được trước khi 'Mỹ tiến'

‘Gia tài’ nghệ thuật ‘khủng' của Chi Pu không phải ngôi sao nào cũng làm được trước khi 'Mỹ tiến'

Cuối tháng 9 vừa qua, Chi Pu thông báo đột ngột sang Mỹ để du học gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, bởi suốt 8 năm miệt mài làm nghệ thuật, “gia tài" cống hiến của cô dành cho nền nghệ thuật nước nhà không hề nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Jack Trương Thế Vinh Running Man

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"