Trương Thế Vinh nói gì khi bị Jack 'hỗn hào' ném chai nước vô mặt?

Khi được cộng đồng mạng hỏi về hành vi của Jack trong clip hậu trường "Running Man", Trương Thế Vinh đã có câu trả lời đáp trả.

Vài ngày trước, "Running Man" bản Việt đăng tải đoạn clip hậu trường tập Đức Phúc làm khách mời trên fanpage. Đáng chú ý, trong một trò chơi tập thể, hành động Jack ném thẳng chai nhựa vào mặt Trương Thế Vinh gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội vì dân mạng cho rằng, hành vi của Jack là cực kỳ vô lễ với tiền bối có vai vế cỡ cha chú của mình.

Jack có hành động gây tranh cãi với Trương Thế Vinh trong tập hậu trường "Running Man" vừa được phát sóng. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh ý kiến chỉ trích Jack có thái độ vô lễ với đàn anh thì có nhiều người lên tiếng bệnh vực giọng ca "Hoa Hải Đường" khi cho rằng đây chỉ là màn tương tác trong một chương trình thực tế, đừng nên quá khắt khe.

Ngày 6/10, một netizen đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của Trương Thế Vinh để hỏi trực tiếp nam ca sĩ xem thái độ và suy nghĩ của anh chàng ra sao. Người này hỏi: "Bị Jack cho chai nước vào mặt, anh cảm thấy sao?". Trương Thế Vinh liền có câu động thái đáp trả cực gắt cũng cực kỳ văn minh: "Anh thấy người hỏi câu này rất hẹp hòi và nhỏ nhen".

Dân mạng vội chỉnh sửa câu hỏi khiếm nhã thành bình luận đáng yêu trước phần đáp trả tinh tế của Trương Thế Vinh. Ảnh: Chụp màn hình

Màn đáp trả của giọng ca 'Tình Yêu Hoa Gió" nhận được "bão" like của cộng đồng mạng và dân tình quay sang "cà khịa" chủ nhân của câu hỏi trên. Trước phản ứng của Trương Thế Vinh và cộng đồng mạng, người này vội chỉnh sửa lại câu hỏi là: "Anh Vinh dễ thương hơn anh Jack phải không các fan?"

Các thành viên nam trong dàn cast vẫn đang có quan hệ rất tốt. Ảnh: BTC

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-the-vinh-noi-gi-khi-bi-jack-hon-hao-nem-chai-nuoc-vo-mat-429483.html