Việt Hương đưa tro cốt của cố nghệ sĩ Phi Nhung về Mỹ bằng cách nào, tang lễ sẽ diễn ra ở đâu?

Sao Việt 08/10/2021 16:24

Nữ diễn viên Việt Hương đã có thông tin mới nhất về việc đưa tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ.

Sau khi thông tin thi hài cố nghệ sĩ Phi Nhung được hỏa táng, nhiều người đặt ra câu hỏi không biết tro cốt của Phi Nhung sẽ được để tại Việt Nam hay tiến hành mang về Mỹ. Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương chính thức lên tiếng về việc sắp xếp đưa linh cữu của cố nghệ sĩ về nơi an táng cuối cùng.

Theo như báo Thanh Niên đưa tin, sau khi hoàn thành việc hỏa táng vào ngày 8/10, tro cốt của ca sĩ Phi Nhung sẽ được mang lên chùa làm lễ. Sau đó, nghệ sĩ Việt Hương sẽ là người ôm tro cốt của cố nghệ sĩ Phi Nhung trở về Mỹ để đoàn tụ với con gái ruột Wendy.

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Việt Hương sẽ là người ôm tro cốt của cố nghệ sĩ Phi Nhung về Mỹ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo như bà chủ trung tâm Thúy Nga tiết lộ trong buổi livestream sáng nay, sau khi tro cốt của Phi Nhung được mang về Mỹ, phía trung tâm sẽ đứng ra tổ chức tang lễ thật trang nghiêm cho giọng ca "Bông điên điển". Bà nói thêm: “Phi Nhung nên có một tang lễ xứng đáng với tên tuổi của em ấy. Tôi sẽ đứng ra lo tang lễ cho Phi Nhung tại Mỹ. Tôi vẫn đang cập nhật tình hình từ phía gia đình Phi Nhung tại Việt Nam. Nếu không có dịch bệnh, đám tang của em ấy có thể tổ chức, thì tôi sẵn sàng bay về Việt Nam để viếng”.

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Bà chủ trung tâm Thúy Nga sẽ đứng ra lo tang lễ và hậu sự cho cố nghệ sĩ Phi Nhung sau khi tro cốt cùa cô được mang về Mỹ an toàn. Ảnh: Chụp màn hình

Đúng ra theo như nguyện vọng của con gái Wendy là mang thi hài của mẹ ruột về Mỹ để co có thể nhìn mặt lần cuối nhưng sáng nay, gia đình đã thay đổi quyết định sẽ hỏa táng thi thể cố nghệ sĩ. Được biết, các thủ tục và quá trình đưa một linh cữu từ Việt Nam sang Mỹ là khá phức tạp nên gia đình vẫn đang gấp rút hoàn thành thủ tục để đảm bảo an toàn tối đa.

CĐM chua xót thương thay Phi Nhung ra đi khi chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại, nếu lựa chọn về Mỹ thì giờ này có lẽ đã đoàn viên

CĐM chua xót thương thay Phi Nhung ra đi khi chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại, nếu lựa chọn về Mỹ thì giờ này có lẽ đã đoàn viên

Theo như thông tin bật mí từ một người thân của Phi Nhung, nữ ca sĩ ra đi khi chưa kịp gặp mặt cháu ngoại mới sinh cách đây vài tháng.

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