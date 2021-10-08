Rộ thông tin không hỏa táng mà đưa thẳng thi hài Phi Nhung về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối, còn có cả số chuyến bay và chữ ký của Việt Hương?

Trưa ngày 8/10, gia đình xác nhận hỏa táng thi thể Phi Nhung, nhưng mới đây lại rộ lên tin đồn Phi Nhung không hỏa táng mà được đưa thẳng về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối. Thực hư ra sao?

Tối ngày 8/10, trên mạng xã hội tràn lan thông tin thi hài cố ca sĩ Phi Nhung đã được di quan về Mỹ vào lúc 23h45 hôm 7/10. Thậm chí, trên theo như thông tin được truyền tay nhau của cư dân mạng, còn xuất hiện một hình chụp tờ đơn cam kết của nghệ sĩ Việt Hương là người đứng ra chịu trách nhiệm để vận chuyển thi hài đồng nghiệp về đoàn tụ con gái ruột ở Mỹ. Trong nội dung đơn đã cam kết sẽ thực hiện đúng quy định an toàn khi di chuyển thi thể rời Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19. Ngoài ra còn có cả số chuyến bay đi kèm.

Bài đăng đính kèm thông tin về cam kết của Việt Hương về việc di chuyển thi hài của cố nghệ sĩ Phi Nhung về Mỹ để đoàn tụ với con gái.

Tuy nhiên phía Phi Nhung không hề phản hồi bất cứ một thông tin nào ở thời điểm hiện tại này là có chính xác hay không. Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, ca sĩ Phi Nhung được hoả thiêu chiều ngày 8/10 tại Việt Nam nên khả năng nhận thi thể về Mỹ là không thể. Phía bệnh viện Chợ Rẫy cho biết không nhận được đơn cam kết trên.

Ngoài ra, trước đó, khi MXH xuất hiện đồn đoán thi hài của cố nghệ sĩ đã được đưa về Mỹ, trao đổi với PV Thanh Niên, người thân cận với Phi Nhung đã lên tiếng phủ nhận sự việc và cho biết đó là tin bịa đặt. Quản lý của cố ca sĩ cũng khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Thi thể cố nghệ sĩ Phi Nhung được hỏa thiêu chiều ngày 8/10.

Ảnh: Tổng hợp, Internet

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