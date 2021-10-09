Động thái đầu tiên của con gái Phi Nhung sau khi mẹ được hỏa táng, không được nhìn mặt lần cuối?

Sao Việt 09/10/2021 07:39

Ban đầu ước muốn được giữ nguyên thi hài của mẹ đưa về Mỹ để được nhìn mặt lần cuối. Tuy nhiên sau không thể đạt thành ước nguyện mà phải đồng ý để mẹ đi hỏa thiêu, Wendy nghĩ gì?

Wendy Phạm đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân sau khi gia đình quyết định đưa di hài cố nghệ sĩ đi hỏa thiêu vào chiều ngày 8/10. Trước đó trong tâm thư của mình viết gửi Chủ tịch nước, con gái Phi Nhung đã khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của chính quyền, tạo điều kiện để đưa thi hài Phi Nhung về vẹn nguyên và sớm nhất có thể để cô có thể được đoàn tụ cùng mẹ.

Tuy nhiên trưa ngày 8/9, gia đình đã quyết định mang thi hài của cố nghệ sĩ Phi Nhung đi hỏa táng vì những vướng mắc thủ tục pháp lý không thể di quan cố nghệ sĩ về Mỹ một cách an toàn và sớm nhất. Sau khi hỏa táng, tro cốt Phi Nhung được gia đình mang đến chùa Giác Ngộ làm lễ chiều cùng ngày và mới đây nhất là đã trên đường cùng nghệ sĩ Việt Hương đáp chuyến bay đến Mỹ vào lúc 8h30 cũng trong tối hôm qua.

Động thái đầu tiên của con gái Phi Nhung sau khi mẹ được hỏa táng, không được nhìn mặt lần cuối? - Ảnh 1
Wendy sắp được gặp lại mẹ của mình sau khoảng thời gian dài xa cách. Ảnh: FBNV

Vào thời điểm gia đình mang tro cốt của mẹ đi hỏa táng, Wendy Phạm không có bất cứ một dòng trạng thái biểu lộ cảm xúc nào, thay vào đó cô lặng lặng chia sẻ trên trang cá nhân tác phẩm âm nhạc cuối cùng của mẹ được trung tâm Thúy Nga phát hành là: "Hai ơi đừng qua sông" cùng với dòng trạng thái "Bài cuối cùng của mẹ". Được biết, Wendy xa mẹ đã 2 năm kể từ ngày bùng nổ dịch bệnh đến nay chưa được gặp lại. Phi Nhung từng có cơ hội về Mỹ đoàn tụ cùng con nhưng cố nghệ sĩ đã bỏ vé vào phút chót để ở lại giúp người dân TP. HCM vượt qua đại dịch. 

 

 

Rộ thông tin không hỏa táng mà đưa thẳng thi hài Phi Nhung về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối, còn có cả số chuyến bay và chữ ký của Việt Hương?

Rộ thông tin không hỏa táng mà đưa thẳng thi hài Phi Nhung về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối, còn có cả số chuyến bay và chữ ký của Việt Hương?

Trưa ngày 8/10, gia đình xác nhận hỏa táng thi thể Phi Nhung, nhưng mới đây lại rộ lên tin đồn Phi Nhung không hỏa táng mà được đưa thẳng về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối. Thực hư ra sao?

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