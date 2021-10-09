Con gái Phi Nhung tiết lộ di nguyện cuối cùng của mẹ, ước mong được tiếp tục thực hiện việc này

Wendy Phạm, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa có những dòng tâm sự về di nguyện cuối cùng của mẹ mình lúc còn sinh tiền.

Sáng nay, 9/10, con gái ruột ca sĩ Phi Nhung chính thức đăng tải cáo phó với thông tin chi tiết về lễ tang của mẹ tại Mỹ. Wendy Phạm có ghi rõ một vài điều nguyện vọng của gia đình đối với khách viếng là không nhận vòng hoa, thay vì việc đó, Wendy muốn dùng số tiền mua vòng hoa phúng điếu đó để gây quỹ tiếp tục làm từ thiện thay mẹ. Theo đó di nguyện cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung là giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì COVID-19 tại Việt Nam. Cáo phó được con gái Phi Nhung, Wendy Phạm đăng tải. Ảnh: FBNV Con gái Phi Nhung viết trên trang cá nhân đầy xúc động:

“Con xin thay mặt cho gia đình thông báo đến các ông, bà, cô, chú, anh, chị, những người yêu mến mẹ con, tang lễ của mẹ sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 10, 2021 tại chùa Huệ Quang. Mẹ con cả đời làm từ thiện, luôn sống vì người khác nên con biết sẽ có rất nhiều người thương mẹ và muốn gửi vòng hoa viếng đến cho mẹ. Nhưng trong thời buổi khó khăn với bao nhiêu người đang sống trong cảnh túng thiếu, con không muốn lãng phí tiền vào việc mua hoa vì tiền hoa ở Mỹ rất đắt mà cũng chỉ trưng được có 1 ngày. Thay vì đi vòng hoa viếng con xin mọi người hãy bỏ số tiền đó vào quỹ từ thiện Phi Nhung - Wendy Phạm, con muốn dùng số tiền này để tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà mẹ con đang làm dang dở, chưa thực hiện xong. Tâm nguyện của mẹ là giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì COVID-19 tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho 2 nơi.

Về khoảng làm thiện nguyện thì Wendy Phạm giống hệt mẹ Phi Nhung. Ảnh: Internet Nhân tiện đây con cũng xin cám ơn những lời chia buồn, an ủi và động viên của tất cả mọi người đã dành cho con trong mấy ngày qua. Mặc dù mẹ đã ra đi nhưng mẹ mãi mãi sẽ ở trong tim của con và những khán giả yêu mến mẹ và không ai có thể lấy đi điều này. Con cũng xin cám ơn các vị bác sĩ và chuyên viên y tế đã tận tình chăm sóc cho mẹ con trong lúc mẹ con được điều trị tại bệnh viện. Con biết các cô chú đã cố gắng hết sức mình. Cuối cùng là một lời cảm ơn sâu sắc đến vợ chồng cô Việt Hương - Hoài Phương và cô Khánh Vương đã tận tình giúp mọi thủ tục cho mẹ con từ lúc mẹ con vào bệnh viện cho đến lúc mẹ con ra sân bay về Mỹ với con. Những ân tình này con sẽ không bao giờ quên”. Theo thông báo từ cáo phó, lễ cầu siêu và phát tang ca sĩ Phi Nhung diễn ra vào lúc 11h sáng ngày 12/10 tại chùa Huệ Quang, không phải tại Trung tâm Thúy Nga. Lễ thăm viếng từ 13h đến 19h30. Ảnh: FNBV

Trước lúc hỏa thiêu, dung nhan của Phi Nhung qua lời kể của Trizzy Phương Trinh: 'Em của chị vẫn đẹp lắm!' Người chị thân thiết Trizzy Phương Trinh có đôi lời xúc động khi nói về lần gặp cuối cùng của mình với cố nghệ sĩ Phi Nhung qua màn hình trước khi chính thức hỏa thiêu thi hài cố nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-phi-nhung-tiet-lo-di-nguyen-cuoi-cung-cua-me-uoc-mong-duoc-tiep-tuc-thuc-hien-viec-nay-429808.html