Phi Nhung trở về trong vòng tay con gái Wendy và gia đình tại Mỹ ngay trong đêm sau khi hỏa táng, nghệ sĩ Việt Hương đã hoàn tất thủ tục

Nghệ sĩ Việt Hương đã bay chuyến khuya ngày 8/10 mang tro cốt của cố nghệ sĩ về Mỹ. Theo như thông tin từ người thân đăng tải.
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Con gái cố ca sĩ Phi Nhung có ước muốn được nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi an táng. Vì vậy nên ban đầu gia đình của cố nghệ sĩ mong muốn di quan thi hài của cô về Mỹ nguyên vẹn, thế nhưng vì vướng nhiều thủ tục rắc rối và không thể tiến hành nên vào sáng ngày 8/10, gia đình đã quyết định đưa thi hài nghệ sĩ Phi Nhung đi hoả táng. Sau đó nghệ sĩ Việt Hương sẽ đại diện gia đình Phi Nhung và con gái Wendy Phạm hoàn tất các thủ tục đưa tro cốt của cố nghệ sĩ về Mỹ đoàn tụ với người thân.
Được biết, thi hài cố ca sĩ Phi Nhung được hỏa táng ở trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (Bình Tân, TP.HCM), và đến buổi chiều cùng ngày, tro cốt đã được mang về chùa Giác Ngộ để làm lễ cúng cầu siêu. Tối cùng ngày, nghệ sĩ Việt Hương đã hoàn tất mọi thủ tục và cùng những người thân cận ra sân bay Tân Sơn Nhất để tiến hành đưa tro cốt của người em thân thiết về Mỹ. Tro cốt của NS Phi Nhung đã rời Việt Nam trên chuyến bay lúc 8h30 tối qua.
Hiện tại, người thân trong gia đình của Phi Nhung đang mong ngóng được gặp lại cố nghệ sĩ sau thời gian dài. Trên Facebook cá nhân của mình, anh họ của Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái: "Em bay chuyến đêm mai là mình gặp nhau mà không bằng da bằng thịt". Tại Mỹ, tang lễ của Phi Nhung sẽ được tổ chức long trọng tại Trung tâm Thúy Nga theo như công bố của bà chủ Marie Trần.