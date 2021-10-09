Phi Nhung trở về trong vòng tay con gái Wendy và gia đình tại Mỹ ngay trong đêm sau khi hỏa táng, nghệ sĩ Việt Hương đã hoàn tất thủ tục

Sao Việt 09/10/2021 07:38

Nghệ sĩ Việt Hương đã bay chuyến khuya ngày 8/10 mang tro cốt của cố nghệ sĩ về Mỹ. Theo như thông tin từ người thân đăng tải.

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung có ước muốn được nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi an táng. Vì vậy nên ban đầu gia đình của cố nghệ sĩ mong muốn di quan thi hài của cô về Mỹ nguyên vẹn, thế nhưng vì vướng nhiều thủ tục rắc rối và không thể tiến hành nên vào sáng ngày 8/10, gia đình đã quyết định đưa thi hài nghệ sĩ Phi Nhung đi hoả táng. Sau đó nghệ sĩ Việt Hương sẽ đại diện gia đình Phi Nhung và con gái Wendy Phạm hoàn tất các thủ tục đưa tro cốt của cố nghệ sĩ về Mỹ đoàn tụ với người thân.

Phi Nhung trở về trong vòng tay con gái Wendy và gia đình tại Mỹ ngay trong đêm sau khi hỏa táng, nghệ sĩ Việt Hương đã hoàn tất thủ tục - Ảnh 1
Con gái Wendy đang nóng lòng được gặp lại mẹ sau khoảng thời gian dài xa cách 2 năm. Ảnh: Internet

Được biết, thi hài cố ca sĩ Phi Nhung được hỏa táng ở trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (Bình Tân, TP.HCM), và đến buổi chiều cùng ngày, tro cốt đã được mang về chùa Giác Ngộ để làm lễ cúng cầu siêu. Tối cùng ngày, nghệ sĩ Việt Hương đã hoàn tất mọi thủ tục và cùng những người thân cận ra sân bay Tân Sơn Nhất để tiến hành đưa tro cốt của người em thân thiết về Mỹ. Tro cốt của NS Phi Nhung đã rời Việt Nam trên chuyến bay lúc 8h30 tối qua.

Hiện tại, người thân trong gia đình của Phi Nhung đang mong ngóng được gặp lại cố nghệ sĩ sau thời gian dài. Trên Facebook cá nhân của mình, anh họ của Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái: "Em bay chuyến đêm mai là mình gặp nhau mà không bằng da bằng thịt". Tại Mỹ, tang lễ của Phi Nhung sẽ được tổ chức long trọng tại Trung tâm Thúy Nga theo như công bố của bà chủ Marie Trần. 

Phi Nhung trở về trong vòng tay con gái Wendy và gia đình tại Mỹ ngay trong đêm sau khi hỏa táng, nghệ sĩ Việt Hương đã hoàn tất thủ tục - Ảnh 2
Bài đăng đầy cảm động của anh họ Phi Nhung viết về buổi đoàn tụ đầy đau đớn. Ảnh: Chụp màn hình

 

Rộ thông tin không hỏa táng mà đưa thẳng thi hài Phi Nhung về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối, còn có cả số chuyến bay và chữ ký của Việt Hương?

Rộ thông tin không hỏa táng mà đưa thẳng thi hài Phi Nhung về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối, còn có cả số chuyến bay và chữ ký của Việt Hương?

Trưa ngày 8/10, gia đình xác nhận hỏa táng thi thể Phi Nhung, nhưng mới đây lại rộ lên tin đồn Phi Nhung không hỏa táng mà được đưa thẳng về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối. Thực hư ra sao?

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương đưa tro cốt Phi Nhung vê Mỹ Việt Hương Phi Nhung qua đời

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"