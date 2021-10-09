Trong một talkshow năm 2017, con gái Phi Nhung từng thổ lộ mong mẹ lấy chồng tuy nhiên nữ ca sĩ đã vì lý do này mà không đi bước nữa.

Đầu tháng 4 năm 2017, Phi Nhung lần đầu tiên tiết lộ việc có con gái ruột ở Mỹ sau nhiều năm giữ kín. 2 mẹ con đã có một buổi livestream trên mạng xã hội cùng với nhau mà Phi Nhung từng hài hước cho rằng đây là "lần đầu tiên công chúa xuất hiện trước công chúng" nên mong khán giả nhẹ tay.

Trong buổi livestream, khi được MC hỏi về ước muốn dành cho mẹ, Wendy nói: "Muốn mami có chồng cho vui". Nhưng Phi Nhung đã ngay lập tức gạt ngay ý định này vì lý do như sau: "Mẹ không thể vừa lo gia đình vừa lo xã hội. Hiện mẹ đã hạnh phúc bên các con, không dám đòi hỏi cho tình yêu riêng".

Ngoài ra, con gái Wendy của Phi Nhung còn hé lộ những chuyện đầu tiên về mẹ ở tuổi 25 của mình: "Khi còn bé, tôi muốn mẹ ở nhà nấu ăn cho mình, nhà nghèo cũng được. Tối nào, tôi cũng mở CD của mẹ lên nghe rồi khóc, ôm đồ của mẹ để bớt nhớ. Năm tôi mười mấy tuổi, mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ. Có lần, mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài, không lấy chồng và không sinh con. Lúc đó, tôi ngồi dưới, tự dưng tôi bật khóc và cảm thấy rất buồn. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt việc mẹ và các sư cô chăm sóc cho các em, tôi hiểu và không còn buồn nữa. Tôi còn cảm thấy vui vì mẹ đang làm một việc tốt".

Wendy Phạm là con gái ruột của Phi Nhung, sinh năm 1992 và từng đỗ thủ khoa ở Mỹ chuyên ngành Y tá, hiện tại làm việc ở một bệnh viện tại Mỹ và đến nay đã 29 tuổi. Cô dự định sẽ tiếp nối những nguyện vọng làm từ thiện của mẹ đang dang dở lúc còn sinh thời.

Con gái Phi Nhung tiết lộ di nguyện cuối cùng của mẹ, ước mong được tiếp tục thực hiện việc này Wendy Phạm, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa có những dòng tâm sự về di nguyện cuối cùng của mẹ mình lúc còn sinh tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-ruot-tung-mong-me-phi-nhung-co-chong-nhung-co-sao-co-lai-khong-di-buoc-nua-noi-ra-ly-do-ai-cung-thay-thuong-tam-429817.html