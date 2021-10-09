Con gái ruột từng mong mẹ Phi Nhung có chồng nhưng cớ sao cô lại không đi bước nữa? Nói ra lý do ai cũng thấy thương tâm

Sao Việt 09/10/2021 15:02

Trong một talkshow năm 2017, con gái Phi Nhung từng thổ lộ mong mẹ lấy chồng tuy nhiên nữ ca sĩ đã vì lý do này mà không đi bước nữa.

Đầu tháng 4 năm 2017, Phi Nhung lần đầu tiên tiết lộ việc có con gái ruột ở Mỹ sau nhiều năm giữ kín. 2 mẹ con đã có một buổi livestream trên mạng xã hội cùng với nhau mà Phi Nhung từng hài hước cho rằng đây là "lần đầu tiên công chúa xuất hiện trước công chúng" nên mong khán giả nhẹ tay.

Trong buổi livestream, khi được MC hỏi về ước muốn dành cho mẹ, Wendy nói: "Muốn mami có chồng cho vui". Nhưng Phi Nhung đã ngay lập tức gạt ngay ý định này vì lý do như sau: "Mẹ không thể vừa lo gia đình vừa lo xã hội. Hiện mẹ đã hạnh phúc bên các con, không dám đòi hỏi cho tình yêu riêng".

Con gái ruột từng mong mẹ Phi Nhung có chồng nhưng cớ sao cô lại không đi bước nữa? Nói ra lý do ai cũng thấy thương tâm - Ảnh 1

Ngoài ra, con gái Wendy của Phi Nhung còn hé lộ những chuyện đầu tiên về mẹ ở tuổi 25 của mình: "Khi còn bé, tôi muốn mẹ ở nhà nấu ăn cho mình, nhà nghèo cũng được. Tối nào, tôi cũng mở CD của mẹ lên nghe rồi khóc, ôm đồ của mẹ để bớt nhớ. Năm tôi mười mấy tuổi, mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ. Có lần, mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài, không lấy chồng và không sinh con. Lúc đó, tôi ngồi dưới, tự dưng tôi bật khóc và cảm thấy rất buồn. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt việc mẹ và các sư cô chăm sóc cho các em, tôi hiểu và không còn buồn nữa. Tôi còn cảm thấy vui vì mẹ đang làm một việc tốt".

Con gái ruột từng mong mẹ Phi Nhung có chồng nhưng cớ sao cô lại không đi bước nữa? Nói ra lý do ai cũng thấy thương tâm - Ảnh 2

Wendy Phạm là con gái ruột của Phi Nhung, sinh năm 1992 và từng đỗ thủ khoa ở Mỹ chuyên ngành Y tá, hiện tại làm việc ở một bệnh viện tại Mỹ và đến nay đã 29 tuổi. Cô dự định sẽ tiếp nối những nguyện vọng làm từ thiện của mẹ đang dang dở lúc còn sinh thời. 

Con gái Phi Nhung tiết lộ di nguyện cuối cùng của mẹ, ước mong được tiếp tục thực hiện việc này

Con gái Phi Nhung tiết lộ di nguyện cuối cùng của mẹ, ước mong được tiếp tục thực hiện việc này

Wendy Phạm, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa có những dòng tâm sự về di nguyện cuối cùng của mẹ mình lúc còn sinh tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Con gái Phi Nhung mong mẹ lấy chồng Wendy Phạm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"