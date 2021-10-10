Sáng nay, ngày 10/10, theo giờ Việt Nam, cố nghệ sĩ Phi Nhung đã đáp chuyến bay không vé khứ hồi để trở về trong vòng tay của con gái ruột và gia đình ở Mỹ. Có mặt tại sân bay đón tro cốt cố nghệ sĩ là đông đảo người thân trong gia đình, trong đó chồng và 2 con của Wendy Phạm cũng có mặt để tương phòng cùng người mẹ, người bà sau 2 năm dài xa cách.

Theo như những bức ảnh được chụp lại từ clip của một người thân đăng tải, Wendy Phạm là người trực tiếp nhận và ôm tro cốt của mẹ trong lòng. Con gái cố nghệ sĩ lộ diện ôm chặt Việt Hương và khóc đến sưng húp mắt. Con trai đầu của Wendy, tức cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm chặt di ảnh, lâu lâu lại nhìn hủ tro cốt của bà ngoại và dẫn đầu đoàn người gia đình rước cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về nhà. Theo sau là Wendy Phạm và anh họ cố nghệ sĩ Phi Nhung. Trong đoàn người, cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung cũng lộ diện và được một người thân bé trên tay.