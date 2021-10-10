Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà

Sao Việt 10/10/2021 17:25

2 cháu ngoại của cố nghệ sĩ Phi Nhung đều có mặt tại buổi rước tro cốt của bà ngoại sáng nay.

Sáng nay, ngày 10/10, theo giờ Việt Nam, cố nghệ sĩ Phi Nhung đã đáp chuyến bay không vé khứ hồi để trở về trong vòng tay của con gái ruột và gia đình ở Mỹ. Có mặt tại sân bay đón tro cốt cố nghệ sĩ là đông đảo người thân trong gia đình, trong đó chồng và 2 con của Wendy Phạm cũng có mặt để tương phòng cùng người mẹ, người bà sau 2 năm dài xa cách.

Theo như những bức ảnh được chụp lại từ clip của một người thân đăng tải, Wendy Phạm là người trực tiếp nhận và ôm tro cốt của mẹ trong lòng. Con gái cố nghệ sĩ lộ diện ôm chặt Việt Hương và khóc đến sưng húp mắt. Con trai đầu của Wendy, tức cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm chặt di ảnh, lâu lâu lại nhìn hủ tro cốt của bà ngoại và dẫn đầu đoàn người gia đình rước cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về nhà. Theo sau là Wendy Phạm và anh họ cố nghệ sĩ Phi Nhung. Trong đoàn người, cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung cũng lộ diện và được một người thân bé trên tay. 

Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà - Ảnh 1
Từ trái sang: Chồng Wendy, con trai, Wendy và anh họ cố nghệ sĩ Phi Nhung. Ảnh: Chụp màn hình
Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà - Ảnh 2
Cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh bà ngoại dẫn đầu đoàn người rước Linh cữu. Ảnh: Chụp màn hình
Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà - Ảnh 3
Cậu bé còn ngơ ngác đáng thương vẫn chưa hiểu chuyện đã mất bà ngoại. Ảnh: Chụp màn hình
Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà - Ảnh 4
Wendy ôm chặt tro cốt của mẹ trên tay. Ảnh: Chụp màn hình
Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà - Ảnh 5
Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà - Ảnh 6
Cháu ngoại đầu Phi Nhung vẫn còn ngơ ngác lâu lâu lại nhìn sang hủ đựng tro cốt của bà ngoại. Ảnh: Chụp màn hình
Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà - Ảnh 7
Cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung chỉ mới 10 tháng tuổi cũng có mặt trong buổi rước linh cửu bà ngoại về nhà. Ảnh: Chụp màn hình
Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà - Ảnh 8
Tang lễ Phi Nhung sẽ tiến hành trong 2 ngày tới. Ảnh: FBNV

Hiện tro cốt của cố nghệ sĩ sẽ được mang về nhà riêng của cô và con gái và an vị trước khi được mang đến chùa Huệ Quang để chính thức tiến hành tang lễ vào ngày 12/10.

 

Nóng: Chính thức lộ diện chồng cũ của Phi Nhung tại Mỹ, còn xưng hô ba con với Wendy?

Nóng: Chính thức lộ diện chồng cũ của Phi Nhung tại Mỹ, còn xưng hô ba con với Wendy?

Không phải chỉ một bức ảnh không rõ nguồn gốc như trước đây mà lần này người đàn ông được cho là chồng cũ của Phi Nhung còn xuất hiện rất nhiều lần bên cạnh, thậm chí còn xưng hô "ba - con" với Wendy.

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