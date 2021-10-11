Siêu hot: Lộ diện dàn siêu xe gần 20 tỷ của 4 vị Huấn luyện viên “ Rap Việt” , Xe của Binz năm nay màu gì?

Thỏa lòng hàng triệu fan hâm mộ, “Rap Việt” – Mùa 2 chính thức ấn định ngày giờ lên sóng: 20h Thứ Bảy hàng tuần, từ 16/10/2021 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel.

Khép lại mùa 1, “Rap Việt” không những dành được cảm tình của hàng triệu khán giả, mà chương trình còn thành công vang dội khi gặt hái được hàng loạt giải thưởng uy tín trong năm 2020. Với những gì mà “Rap Việt” – Mùa 1 đã thể hiện, càng khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng và háo hức cao độ để chờ đón mùa 2 bùng nổ. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của các buổi casting mùa 2 được tung ra, với dàn thí sinh cực tiềm năng đã đủ khiến người xem tiên lượng được sức nóng ngàn độ mà mùa 2 hứa hẹn mang đến. Mới đây, nhà sản xuất Rap Việt đã công bố 4 siêu xe gần 20 tỷ của chương trình chỉ để "chưng" phía sau ghế ngồi của 4 vị Huấn luyện viên. Trong số đó siêu xe Jeep Wrangler Rubicon của vị huấn luyện viên chiến thắng mùa 1 là Wowy có giá trị cao nhất với phiên bản năm 2021 giá hơn 4 tỷ đồng.

Siêu xe của Karik là Jeep Wrangler Sahara trị giá 3,5 tỷ Với những nỗ lực hết mình từ phía nhà sản xuất, ê-kíp, các nghệ sĩ và thí sinh, cuối cùng “Rap Việt” – Mùa 2 sẽ chính thức được “khai hỏa” từ ngày 16/10/2021. Đây chắc chắn là tin vui nhất trong tháng 10 dành cho những khán giả yêu mến chương trình. Song song đó, mới đây, chương trình cũng đã hé lộ những hình ảnh hậu trường đầu tiên của mùa 2. Gây chú ý bậc nhất, chính là toàn cảnh sân khấu cực hoành tráng khiến các rap fan phải trầm trồ. Không khí chương trình ngày càng trở nên nóng hơn, hàng triệu người hâm mộ đang cùng mong ngóng và đếm ngược chờ đến ngày chương trình chính thức công chiếu. Xe của Binz là Jeep Ivilli's cũng có giá trên dưới 3,5 tỷ và nó vẫn là...màu hồng như năm ngoái Tham gia “Rap Việt” – Mùa 2, những thí sinh xuất sắc được tuyển chọn khắp Việt Nam sẽ cùng tranh tài qua 4 vòng thi để tìm ra người nắm giữ ngôi vị cao nhất gồm: vòng Chinh phục, vòng Đối đầu, vòng Bứt phá và vòng Chung kết. Ở vòng Chinh phục, các thí sinh sẽ lựa chọn 1 ý tưởng có trong nền văn hoá, văn học và âm nhạc tại Việt Nam để sáng tạo lại bằng ca từ rap của mình nhằm chinh phục các Huấn luyện viên (HLV). HLV nào thấy thí sinh có tiềm năng sẽ chọn thí sinh đó về đội bằng cách kích hoạt bàn đạp ngay phía trước “ghế nóng” của mình. Trong trường hợp có từ 2 HLV trở lên chọn cùng 1 thí sinh, thì 2 Giám khảo sẽ là người quyết định thí sinh đó sẽ về đội của HLV mà họ cảm thấy phù hợp nhất.

Siêu xe màu xanh quân đội "cộp mác" Wowy với giá trị cao nhất Jeep Wrangler Rubicon với giá trên 4 tỷ Cả 4 HLV sẽ có thêm 1 quyền năng đặc biệt, nếu HLV cảm thấy thích 1 thí sinh nào đó nhưng Giám khảo lại chọn thí sinh đó vào đội của người khác thì HLV có quyền sử dụng quyền Nón Vàng để giành thí sinh cho đội mình. Nếu chỉ có 1 HLV ném nón lên sân khấu thì thí sinh thuộc về đội HLV đó, còn nếu có từ 2 HLV trở lên sử dụng quyền năng này thì thí sinh sẽ là người nắm quyền quyết định đến với HLV nào. Nón vàng sẽ mất hiệu lực nếu được sử dụng thành công. Khép lại vòng Chinh Phục, các HLV sẽ tạo đội hình hoàn chỉnh của team mình để bước vào vòng tiếp theo… LK cũng sở hữu 1 chiếc Jeep Wrangler Rubicon tương tự Wowy nhưng khác kiểu dáng “Rap Việt” – Mùa 2 do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, có sự tham gia của MC Trấn Thành, Giám đốc âm nhạc Touliver và bộ 6 gồm: Rhymastic, JustaTee, Wowy, Karik, Binz, LK. Tập đầu tiên “Rap Việt” – Mùa 2 sẽ ra mắt khán giả lúc 20h Thứ Bảy hàng tuần, từ 16/10/2021 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2. Chiếc nón vàng quen thuộc của chương trình với logo vị giám khảo mới LK Ảnh: BTC

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