Nghệ sĩ Hồng Ánh mong Tổ chức bảo vệ động vật toàn cầu ra mặt giải quyết việc 15 chú chó bị tiêu hủy không có lý do chính đáng.

Trên mạng xã hội, đoạn clip đôi vợ chồng chạy xe máy từ Long An về Cà Mau tránh dịch thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài “tay xách nách mang” các vật dụng, nhu yếu phẩm, họ còn cưu mang thêm 15 chú chó trong hành trình hồi hương. Do đường xa, thời tiết xấu nên hai vợ chồng còn chuẩn bị áo mưa, bố trí chỗ ngồi trên xe cho từng chú chó.

Tuy nhiên, vừa qua cách làm của chính quyền huyện huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau gây bức xúc trong cộng đồng mạng khi mang đàn chó 13 con đi tiêu hủy để đảm bảo quy định phòng, chống dịch, sau khi đôi vợ chồng được xác định dương tính với Covid-19. Trước đó số lượng chó là 15 con nhưng có người xin trên đường đi nên đôi vợ chồng đã cho đi bớt 2 chú chó con, nhờ vậy mà chúng được thoát nạn.

13 chú chó trên đường về quê tránh dịch đã bị chính quyền địa phương tiêu hủy gây bức xúc cộng đồng mạng. Ảnh: Internet

Hồng Ánh là nữ nghệ sĩ rất yêu quý động vật và đã khóc khi nghe tin dữ này. Ảnh: FBNV

Khi biết được thông tin, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, vốn là một người yêu động vật đã bày tỏ quan điểm bất bình và muốn "đâm đơn kiện" lên Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu để có câu trả lời rõ ràng. Cô đăng hình ảnh của mình cùng với 1 chú chó và nói: “Thật kinh khủng và dã man, mình không biết phải nói gì nữa. Mình cần các nhà dịch tễ học, các tổ chức trong nước và quốc tế bảo vệ động vật, bảo vệ chó mèo hãy ý kiến về hành động này... Mình sẽ gửi đơn kiến nghị cho Tổ chức FOUR PAWS (Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) sẽ ý kiến về việc này của ngành y tế huyện Trần Văn Thời (Cà Mau)”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-15-chu-cho-bi-tieu-huy-nghe-si-hong-anh-dam-don-kien-len-to-chuc-phuc-loi-dong-vat-toan-cau-430053.html