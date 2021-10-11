Vụ 15 chú chó bị tiêu hủy, nghệ sĩ Hồng Ánh 'đâm đơn kiện' lên Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu

Sao Việt 11/10/2021 06:57

Nghệ sĩ Hồng Ánh mong Tổ chức bảo vệ động vật toàn cầu ra mặt giải quyết việc 15 chú chó bị tiêu hủy không có lý do chính đáng.

Trên mạng xã hội, đoạn clip đôi vợ chồng chạy xe máy từ Long An về Cà Mau tránh dịch thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài “tay xách nách mang” các vật dụng, nhu yếu phẩm, họ còn cưu mang thêm 15 chú chó trong hành trình hồi hương. Do đường xa, thời tiết xấu nên hai vợ chồng còn chuẩn bị áo mưa, bố trí chỗ ngồi trên xe cho từng chú chó.

Tuy nhiên, vừa qua cách làm của chính quyền huyện huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau gây bức xúc trong cộng đồng mạng khi mang đàn chó 13 con đi tiêu hủy để đảm bảo quy định phòng, chống dịch, sau khi đôi vợ chồng được xác định dương tính với Covid-19. Trước đó số lượng chó là 15 con nhưng có người xin trên đường đi nên đôi vợ chồng đã cho đi bớt 2 chú chó con, nhờ vậy mà chúng được thoát nạn.

Vụ 15 chú chó bị tiêu hủy, nghệ sĩ Hồng Ánh 'đâm đơn kiện' lên Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu - Ảnh 1
13 chú chó trên đường về quê tránh dịch đã bị chính quyền địa phương tiêu hủy gây bức xúc cộng đồng mạng. Ảnh: Internet
Vụ 15 chú chó bị tiêu hủy, nghệ sĩ Hồng Ánh 'đâm đơn kiện' lên Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu - Ảnh 2
Hồng Ánh là nữ nghệ sĩ rất yêu quý động vật và đã khóc khi nghe tin dữ này. Ảnh: FBNV

Khi biết được thông tin, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, vốn là một người yêu động vật đã bày tỏ quan điểm bất bình và muốn "đâm đơn kiện" lên Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu để có câu trả lời rõ ràng. Cô đăng hình ảnh của mình cùng với 1 chú chó và nói: “Thật kinh khủng và dã man, mình không biết phải nói gì nữa. Mình cần các nhà dịch tễ học, các tổ chức trong nước và quốc tế bảo vệ động vật, bảo vệ chó mèo hãy ý kiến về hành động này... Mình sẽ gửi đơn kiến nghị cho Tổ chức FOUR PAWS (Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) sẽ ý kiến về việc này của ngành y tế huyện Trần Văn Thời (Cà Mau)”.

Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà

Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà

2 cháu ngoại của cố nghệ sĩ Phi Nhung đều có mặt tại buổi rước tro cốt của bà ngoại sáng nay.

Xem thêm
Từ khóa:   15 chú chó bị tiêu hủy Hồng Ánh Hồng Ánh gửi đơn kiện 15 chú chó bị tiêu hủy

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"