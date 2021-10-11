'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent

Sao Việt 11/10/2021 19:30

"Thánh meme" Lan Ngọc vừa mới tái xuất ngoạn mục trong tập 4 "Running Man" vừa được phát sóng.

Tập 4 "Running Man" vừa được phát sóng mang theo loạt biểu cảm đình đám của Ninh Dương Lan Ngọc "phát tán" trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. "Nữ thần giáng thế" của đội vàng đã có những biểu cảm không giống bất kỳ thành viên nào của '"Running Man", "cộp mác" "Nữ thần meme" Ninh Dương Lan Ngoc. 

Dù ở bất kỳ phòng học nào, từ R1 đến R4 thì Lan Ngọc đều có những biểu cảm hết sức ấn tượng, đủ để trở thành một "kho meme" cho các fan mang đi bình luận khắp nơi. Chỉ cần "thả nhẹ" một bức hình của Lan Ngọc là đủ để thay cho phần suy nghĩ muốn diễn đạt của mình. Cùng nhìn lại "bộ sưu tập" meme mới này trong tập 4 của "Running Man".    

'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 1
Ủa xoay vòng chứ đâu phải "xoay đầu" Lan Ngọc?
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 2
Úm ba la xì bùa vô ô số 1 nghen!
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 3
Yeah!
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 4
Ánh mắt "như thiêu như đốt"
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 5
Hãy đợi đấy! Khà khà!
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 6
"Ác" hơn cả Maleficent
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 7
Số gì đây con số gì đây?
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 8
Ủa? Thành công rồi hả?
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 9
Lan Ngọc bản "Lan Điệp"
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 10
Cam chịu!
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 11
Thôi hổng chơi nữa đâu!
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 12
Hayza cha cha! 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 13
Trảm!
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 14
Ủa sao lại "tấn công đồng đội" vậy?
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 15
Gián điệp là ai?
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 16
Jun Phạm?
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 17
Tui không thích nhìn cái này!
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 18
HuHu biên tập ác với tui quá vậy?
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 19
Ặc!
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 20
Uống nước no luôn!
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 21
...
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 22
Ừ thì "nữ thần uống nước"
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 23
Thành "nữ thần xuống nước"
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 24
1,2,3...
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 25
Ảnh minh họa: Internet'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 26'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 27

'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 28 

'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 29
Em chịu thua!
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 30
Jun ơi, Phát ơi cho mượn đầu xíu nha!
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 31
Xin lỗi Jun, Ngọc không cố ý
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 32
Anh Giáng dám chọc em hả?
 
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 33
Sắp tiêu hủy được tấm thứ 2 rồi
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 34
Jun nha! Nghi lắm nha!
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 35
Để coi ai là gián điệp
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 36
Sắt mặt hốt hoảng sau khi phản bội đồng đội
'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent - Ảnh 37
Vậy sao xé?

 

Thật không thể tin được, Lan Ngọc làm chủ tịch CLB âm nhạc của trường, lại còn hát hit của Bảo Thy

Thật không thể tin được, Lan Ngọc làm chủ tịch CLB âm nhạc của trường, lại còn hát hit của Bảo Thy

Màn xuất hiện của “nữ thần” thuộc CLB Âm nhạc của trường học “Running Man” khiến ai nấy đều xuýt xoa “ủa có phải đi lộn CLB không vậy?”

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Từ khóa:   Lan Ngọc Thánh meme Running Man

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