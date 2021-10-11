'Thánh meme' Lan Ngọc tái xuất, lần này còn lợi hại hơn, có những biểu cảm còn 'ác' hơn cả Maleficent

Tập 4 "Running Man" vừa được phát sóng mang theo loạt biểu cảm đình đám của Ninh Dương Lan Ngọc "phát tán" trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. "Nữ thần giáng thế" của đội vàng đã có những biểu cảm không giống bất kỳ thành viên nào của '"Running Man", "cộp mác" "Nữ thần meme" Ninh Dương Lan Ngoc.

Dù ở bất kỳ phòng học nào, từ R1 đến R4 thì Lan Ngọc đều có những biểu cảm hết sức ấn tượng, đủ để trở thành một "kho meme" cho các fan mang đi bình luận khắp nơi. Chỉ cần "thả nhẹ" một bức hình của Lan Ngọc là đủ để thay cho phần suy nghĩ muốn diễn đạt của mình. Cùng nhìn lại "bộ sưu tập" meme mới này trong tập 4 của "Running Man".