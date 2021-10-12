Lương Thế Thành vội vàng xin lỗi khán giả vì 'vạ miệng' phê phán ca sĩ Phi Nhung - Hồ Văn Cường

Sao Việt 12/10/2021 18:03

Lương Thế Thành có bài đăng đính chính sau khi bị hiểu làm là đang phê phán Hồ Văn Cường.

Bị hiểu lầm là đang phê phán về thái độ phũ phàng của Hồ Văn Cường trước ồn ào cát xê. Lương Thế Thành vội có bài đăng đính chính rằng anh đang nói đến một người khác mượn tiền không trả nhưng lại đúng vào dịp nhạy cảm nên mới bị hiểu lầm.

"Ông xã" Thúy Diễm" có bài đăng phân trần mình không động chạm đến ai như sau: 

"Trước hết xin cho Thành xin lỗi tất cả mọi người về sự cố bài viết hồi chiều của Thành. Thật sự Thành không có ý nói đến chuyện của chị Nhung và Hồ Văn Cường vì thật sự chuyện đó Thành không rành chỉ thấy lướt qua nên không biết ai đúng ai sai. Dù cho ai đúng sai thì Thành cũng không có quyền phê phán huống chi từ đó giờ Thành không có xen vào chuyện người khác.

Một người mới mất và một em nhỏ mới lớn cả 2 đều là đồng nghiệp của Thành nên Thành không cho phép mình phê phán ai hết, mà Thành cũng không có quyền phê phán ai vì mình đâu là gì đâu mà phê phán người ta huống chi là đồng nghiệp. Chuyện đó bên chị Nhung và bên Hồ Văn Cường cũng đã giải quyết xong thì Thành chen vô để làm gì.

Lương Thế Thành vội vàng xin lỗi khán giả vì 'vạ miệng' phê phán ca sĩ Phi Nhung - Hồ Văn Cường - Ảnh 1
Lương Thế Thành có bài đăng phân trần về việc mình không phê phán Hồ Văn Cường. Ảnh: Internet

Chuyện bài viết đó là Thành nói chuyện cá nhân của mình, vì trang Facebook cá nhân Thành chỉ nói những chuyện gia đình, công việc chứ chưa hề phê phán ai bao giờ. Người quen mượn tiền không trả còn đi nói xấu mình nên Thành tức mới đăng và Thành cũng tế nhị là không nêu tên người đó ra nên mới có sự hiểu lầm này.

Nhưng cái sai của Thành là Thành không để ý tới lúc đang n.hạy cảm chuyện của chị Nhung và Hồ Văn Cường. Và tính Thành từ xưa giờ ai vô bình luận trong bài đăng của Thành là Thành đều like, cho tới khi mọi người vào bình luận của Thành là nói tới chuyện chị Nhung và Hồ Văn Cường nên Thành mới nhận ra và xóa ngay đó. Vì Thành biết nó không thích hợp trong thời điểm này, rất n.hạy cảm. Thành mong mọi người hiểu cho Thành không phải Thành có ý như mọi người hiểu".

Lương Thế Thành vội vàng xin lỗi khán giả vì 'vạ miệng' phê phán ca sĩ Phi Nhung - Hồ Văn Cường - Ảnh 2
Hồ Văn Cường mới đây đã rời công ty quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung và nhận tiền cát xê đi hát 5 năm. Ảnh: Internet
 

Ngoài ra, nam diễn viên cũng đồng thời cho biết bản thân cũng là một người cha nên rất hiểu rõ cảm xúc của cha mẹ khi con cái bị phê phán là thế nào:

"Một lần nữa cho Thành đính chính bài viết hồi chiều không hề liên quan tới chuyện chị Nhung với em Hồ Văn Cường. Và mong tất cả mọi người đừng quá n.hạy cảm với Thành, xin cho Thành xin lỗi về sự cố này và Thành sẽ rút kinh nghiệm để không xảy ra tình trạng này nữa. Cám ơn cả nhà nhiều, thành thật xin lỗi mọi người".

 

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Từ khóa:   Lương Thế Thành xin lỗi Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường Phi Nhung

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