Nóng: Công bố di nguyện cuối cùng của Phi Nhung vào hôm nay?

Di nguyện cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được công bố vào hôm nay theo tiết lộ của một người mẫu thân cận cố nghệ sĩ.
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Cùng thời điểm nổ ra ồn ào về cát xê của Hồ Văn Cường, cư dân mạng xôn xao thông tin di nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung đã được thực hiện xong và phía gia đình sẽ sớm công bố vào ngày mai 12/10, vào đúng ngày diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ tại Mỹ.
Thông tin này được tiết lộ bởi một người mẫu thân cận với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Người này cho biết: "Di nguyện cuối cùng của chị mọi người cũng đã làm xong xuôi đêm qua, sẽ thông báo trong nay mai. Mọi việc sẽ khép lại để 12/10 chị mỉm cười nơi đất Mỹ. Mong khán giả hãy cầu siêu cho chị trong những ngày này".
Tuy nhiên, phía Phi Nhung đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên, đại diện cố ca sĩ cho biết thông tin này là chưa chính xác. Tuy nhiên trong buổi tang lễ cố nghệ sĩ vào hôm nay, gia đình có công bố thêm điều gì mà Phi Nhung mong muốn làm lúc còn sinh thời hay không vẫn chưa biết được. Hôm nay, 12/10 sẽ chính thức diễn ra buổi Tang lễ của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại chùa Huệ Quang và buổi thâm viếng sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.