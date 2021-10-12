Nóng: Công bố di nguyện cuối cùng của Phi Nhung vào hôm nay?

Sao Việt 12/10/2021 07:00

Di nguyện cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được công bố vào hôm nay theo tiết lộ của một người mẫu thân cận cố nghệ sĩ.

Cùng thời điểm nổ ra ồn ào về cát xê của Hồ Văn Cường, cư dân mạng xôn xao thông tin di nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung đã được thực hiện xong và phía gia đình sẽ sớm công bố vào ngày mai 12/10, vào đúng ngày diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ tại Mỹ.

Thông tin này được tiết lộ bởi một người mẫu thân cận với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Người này cho biết: "Di nguyện cuối cùng của chị mọi người cũng đã làm xong xuôi đêm qua, sẽ thông báo trong nay mai. Mọi việc sẽ khép lại để 12/10 chị mỉm cười nơi đất Mỹ. Mong khán giả hãy cầu siêu cho chị trong những ngày này".

Nóng: Công bố di nguyện cuối cùng của Phi Nhung vào hôm nay? - Ảnh 1
Hôm nay sẽ chính thức diễn ra buổi tang lễ của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phía Phi Nhung đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên, đại diện cố ca sĩ cho biết thông tin này là chưa chính xác. Tuy nhiên trong buổi tang lễ cố nghệ sĩ vào hôm nay, gia đình có công bố thêm điều gì mà Phi Nhung mong muốn làm lúc còn sinh thời hay không vẫn chưa biết được. Hôm nay, 12/10 sẽ chính thức diễn ra buổi Tang lễ của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại chùa Huệ Quang và buổi thâm viếng sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.

Nóng: Công bố di nguyện cuối cùng của Phi Nhung vào hôm nay? - Ảnh 2
Trước ngày chính thức diễn ra tang lễ, ồn ào cát xê 5 năm đi hát của Hồ Văn Cường đã chính thức được giải quyết êm đẹp. Ảnh: Internet
Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa?

Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa?

Sau khi Wendy nhận tro cốt mẹ mình từ tay nghệ sĩ Việt Hương thì tro cốt cố nghệ sĩ sẽ được an vị tại đâu trước khi được thỉnh vào Chùa để làm lễ tang chính thức?

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường Di nguyện cuối cùng của Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"