Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa?

Sao Việt 11/10/2021 06:00

Sau khi Wendy nhận tro cốt mẹ mình từ tay nghệ sĩ Việt Hương thì tro cốt cố nghệ sĩ sẽ được an vị tại đâu trước khi được thỉnh vào Chùa để làm lễ tang chính thức?

Sáng ngày 10/10, giờ Việt Nam, con gái ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm đã nhận tro cốt mẹ mình từ tay nghệ sĩ Việt Hương. Lễ tang của ca sĩ Phi Nhung sẽ được những người thân cận và gia đình tổ chức long trọng vào ngày ngày 12/10 tới tại chùa Huệ Quang ở Mỹ. Vậy hiện tại tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung đang được an vị tại đâu?

Chuyên gia make up Nhật Bình, người bạn tri kỷ của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã hé lộ ảnh bàn thờ ấm cúng của người quá cố tại nhà riêng ở Mỹ trên trang cá nhân. Con gái Phi Nhung đã làm lễ để đặt tro cốt của mẹ ở nhà. Người bạn thân của cố nghệ sĩ chia sẻ: "Cuối cùng thì bạn mình cũng về đến ngôi nhà nhỏ ấm áp và đầy những kỷ niệm đẹp của gia đình mình. Vậy là an lòng rồi nha. Thương". 

Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa? - Ảnh 1
Wendy tiến hành làm lễ an vị cho linh cữu của mẹ vừa mới được đưa về nhà. Ảnh: Chụp màn hình
Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa? - Ảnh 2
Wendy nhận tro cốt mẹ mình từ tay nghệ sĩ Việt Hương vào sáng nay. Ảnh: Chụp màn hình
Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa? - Ảnh 3
Người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc còn sinh thời. Ảnh: FBNV

Được biết đây chính là ngôi nhà đơn sơ mà cố nghệ sĩ và con gái sinh sống tại Mỹ trước khi Phi Nhung về Việt Nam, đồng thời cũng là tổ ấm mà Phi Nhung khao khát được trở về trước khi qua đời.

 Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa? - Ảnh 4

Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa? - Ảnh 5
Bên trong ngôi nhà của cố nghệ sĩ Phi Nhung và con gái ở Mỹ. Ảnh: Internet
 
Tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung an vị tại đâu ở Mỹ trước khi làm lễ tang tại Chùa? - Ảnh 6
Tang lễ cố nghệ sĩ diễn ra vào ngày 12/10 tới đây. Ảnh: FBNV

 

Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà

Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà

2 cháu ngoại của cố nghệ sĩ Phi Nhung đều có mặt tại buổi rước tro cốt của bà ngoại sáng nay.

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