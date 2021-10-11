Sáng ngày 10/10, giờ Việt Nam, con gái ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm đã nhận tro cốt mẹ mình từ tay nghệ sĩ Việt Hương. Lễ tang của ca sĩ Phi Nhung sẽ được những người thân cận và gia đình tổ chức long trọng vào ngày ngày 12/10 tới tại chùa Huệ Quang ở Mỹ. Vậy hiện tại tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung đang được an vị tại đâu?

Chuyên gia make up Nhật Bình, người bạn tri kỷ của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã hé lộ ảnh bàn thờ ấm cúng của người quá cố tại nhà riêng ở Mỹ trên trang cá nhân. Con gái Phi Nhung đã làm lễ để đặt tro cốt của mẹ ở nhà. Người bạn thân của cố nghệ sĩ chia sẻ: "Cuối cùng thì bạn mình cũng về đến ngôi nhà nhỏ ấm áp và đầy những kỷ niệm đẹp của gia đình mình. Vậy là an lòng rồi nha. Thương".