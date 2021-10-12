Kênh YouTube Hồ Văn Cường 'hái ra tiền' trong 5 năm qua?

Sao Việt 12/10/2021 18:04

Mới đây cộng đồng mạng lại xôn xao thêm thông tin "cậu bé dân ca" sở hữu 1 kênh Youtube 'hái ra tiền'.

Vừa qua, cộng đồng mạng dấy lên vụ ồn ào cát xê của Hồ Văn Cường trong 5 năm. Trước sự chỉ trích của dư luận hướng đến cố nghệ sĩ Phi Nhung, quản lý của cô đã lên tiếng giải quyết dứt điểm vụ tiền bạc. Cụ thể, chiều qua, quản lý của Phi Nhung đã hoàn trả Hồ Văn Cường toàn bộ cát-xê trong 5 năm đi hát và gửi thêm cậu 500 triệu như lời Phi Nhung đã hứa lúc sinh thời sẽ cho Hồ Văn Cường khi cậu bé dọn ra ở riêng.

Kênh YouTube Hồ Văn Cường 'hái ra tiền' trong 5 năm qua? - Ảnh 1
Gia đình Hồ Văn Cường vừa giải quyết triệt để chuyện tiền cát xê 5 năm đi diễn cùng quản lý. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng lại xôn xao thêm thông tin "cậu bé dân ca" sở hữu 1 kênh Youtube riêng thuộc quyền quản lý của công ty cố nghệ sĩ Phi Nhung. Kênh Youtube này thậm chí "hái" ra tiền còn nhiều hơn cả cát xê đi diễn của Hồ Văn Cường.

Kênh YouTube Hồ Văn Cường 'hái ra tiền' trong 5 năm qua? - Ảnh 2
Bài đăng chia sẻ việc ra riêng của Hồ Văn Cường. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của 2Sao/Vietnamnet, kênh YouTube của Hồ Văn Cường được lập ngày 3/8/2016. Và theo thống kê từ SocialBlade, kênh YouTube của Hồ Văn Cường có thể mang về cho nam ca sĩ trẻ từ 2.000 - 32.700.000 USD 1 tháng tiền thu nhập từ quảng cáo (Khoảng 45,5 triệu - 744,2 triệu đồng/tháng). 

Kênh YouTube Hồ Văn Cường 'hái ra tiền' trong 5 năm qua? - Ảnh 3
Thống kê doanh thu Youtube của Hồ Văn Cường theo như SocialBlade. Ảnh: Chụp màn hình

Vậy nếu theo như con số thống kê đó và nhân lên 1 năm hoạt động, vị chi kênh Youtube mà Hồ Văn Cường quyết định trả lại công ty có thể mang về thu nhập từ 24,500 USD - 392,500 USD (Khoảng 557,6 triệu - 8,9 tỷ đồng). Vậy trong vòng 5 năm thì con số này sẽ dao động "khủng" ở mức 2,5 - 45 tỷ đồng. Vẫn biết là có tỷ lệ ăn chia chứ không hưởng 100% số tiền nhưng đây là một con số không hề nhỏ. 

Kênh YouTube Hồ Văn Cường 'hái ra tiền' trong 5 năm qua? - Ảnh 4
Hồ Văn Cường có cuộc chia tay không mấy êm đẹp với mẹ nuôi Phi Nhung. Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường Cát xê 5 năm đi diễn Hồ Văn Cường

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