Tang lễ Phi Nhung: Nhói lòng cháu ngoại đầu thay mẹ dâng cơm cúng bà, nhìn ánh mắt ngây thơ càng thêm xót xa bội phần

Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h - 19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam). Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam.

Những bức di ảnh bên trong nơi diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung

Vào 3h sáng Việt Nam, tức 13h chiều tại Mỹ, phần nghi thức đội khăn tang dành cho gia đình, được bắt đầu. Quỳ trước linh cữu Phi Nhung là gia đình con gái Wendy Phạm. Con gái Phi Nhung lúc này mắt đã sưng húp vì khóc. Cảnh cháu ngoại đầu Phi Nhung thay mẹ dâng cơm cúng bà chạm đến cảm xúc người xem, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ còn chưa hiểu chuyện gì của cậu bé. Phía sau gia đình Wendy Phạm là anh họ Phi Nhung và ca sĩ Trizzy Phạm. Chị gái thân thiết của cố nghệ sĩ cũng đội tang để tưởng nhớ người em như ruột thịt của mình.