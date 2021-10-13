Thất thần tại tang lễ 'đàn em' Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào hứa xoa dịu oan ức của cố ca sĩ

Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h - 19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam). Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam.

Tro cốt của cố nghệ sĩ Phi Nhung được đặt bên trên một vòng hoa có hình đài sen

Vào lúc 1h50 sáng, tức 11h50 ở Mỹ, nữ ca sĩ Trizzy Phương Trinh, người chị thân thiết như chị gái ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có những lời chia sẻ cuối cùng với cố nghệ sĩ khi đứng trước linh cữu của cô trong buổi lễ tang. Theo đó vợ cũ Bằng Kiều cho biết sẽ xoa dịu những oan ức mà Phi Nhung chưa thể minh oan được thuở còn sinh tiền.