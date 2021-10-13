Thất thần tại tang lễ 'đàn em' Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào hứa xoa dịu oan ức của cố ca sĩ

Người chị thân như chị gái ruột của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có những lời chia sẻ gây xúc động cho người xem về nỗi oan ức của cố nghệ sĩ trước khi ra đi.
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Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h - 19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam). Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam.
Vào lúc 1h50 sáng, tức 11h50 ở Mỹ, nữ ca sĩ Trizzy Phương Trinh, người chị thân thiết như chị gái ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có những lời chia sẻ cuối cùng với cố nghệ sĩ khi đứng trước linh cữu của cô trong buổi lễ tang. Theo đó vợ cũ Bằng Kiều cho biết sẽ xoa dịu những oan ức mà Phi Nhung chưa thể minh oan được thuở còn sinh tiền.
"Phi Nhung là con nuôi của mẹ tôi. Có lần Phi Nhung nói với tôi: 'Sao đi đâu chị cũng giới thiệu với mọi người em là em nuôi, sao không nói em là em ruột chị'. Lúc đó tôi mới 23 tuổi, còn non nớt nên nói lại là: 'Nếu chị nói em là em ruột thì người ta nghĩ mẹ chị 2-3 đời con, người ta sẽ nghĩ sai về mẹ chị nên chị không thể làm được'. Đó là điều tôi tan nát, hối hận vì không thể thực hiện cho Phi Nhung. Và hôm nay, tại nơi đây, cho tôi giới thiệu lại với mọi người: 'Phi Nhung là em ruột của con'.
Trizzie đã hứa với Phi Nhung sẽ yêu thương và bảo bọc Wendy, tâm nguyện Phi Nhung còn dang dở thì tôi sẽ thay em thực hiện. Bên kia thế giới, mong em đừng đau buồn thêm nữa. Chị hứa, những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu cho em". - Trizzy Phương Trinh mắt ngấn lệ đau buồn chia sẻ.
Ảnh: Chụp màn hình